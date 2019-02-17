　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

失戀女墜樓四肢扭曲亡！護理師救不回「暈7天」收驚…廟公曝真相

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼失戀女墜樓四肢扭曲亡！護理師救不回「暈7天」收驚…廟公曝真相。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO急救輕生的女子。（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／鄒鎮宇報導

「一直到家人朋友勸我去收驚 我才知道有些事真的不能鐵齒」一名女護理師表示，她農曆年前上班時，撞見一名女子跳樓輕生，雖然她立即急救，但最後仍是回天乏術；奇怪的是，她變得精神恍惚，痛苦了1個禮拜後才去廟裡收驚，也被廟公點破真相。

該名女護理師在臉書社團「靈異公社」發文說，案發當下她聽到聲音後立即衝到案發現場，「鄰居們都因為頭顱造成的破裂而流出來的腦漿跟血還有四肢骨折呈現的姿勢嚇傻了，請鄰居協助報警且確認過傷患沒有意識和呼吸心跳後便開始幫她Cpr」。

隨後救護車來將女子接走，她也直接離開，「但就在那晚約九點多，警局打來謝謝我的協助，也告訴我那名女性已經往生了」，這也才知道，對方是因感情因素而輕生。

護理師，哭泣，醫師，傷心，急診，難過，情緒，醫療人員，護士。（圖／達志／示意圖）

▲女子確定死亡後，原PO心中百感交集。（圖／達志／示意圖）

事發後一周，原PO開始感到精神恍惚，每天都像行屍走肉般活著，完全沒有任何生氣，也不想跟任何人講話，這時她的家人及朋友才勸她去收驚；當原PO踏進廟時，廟公突然語出驚人，嚇了她一大跳。

「身後跟的那位小姐是誰？」廟公說，原PO的背後跟著一名相貌不太好的女鬼，「是車禍嗎？頭摔的亂七八糟的」，這時原PO才將事情一五一時的告知。

▲陳慕義《通靈少女》劇照，飾演掌控「學生靈媒」郭書瑤人生的「經紀人」。（圖／HBO Asia提供）

▲廟公立即幫原PO跟女鬼溝通。（示意圖／HBO Asia提供）

廟公聽完後立即跟女鬼溝通，原來這名女子還有一口氣時，看到原PO奮不顧身地搶救，這才想報恩，「也沒有惡意，只是很單純的想報答而已」，但不知道自己的狀況已經影響到了活著的人，「人鬼殊途，這樣子跟著她是不行的，而且還會害了她」。

廟公轉達女鬼的話說，亡者希望原PO可以到她往生的地方放一束花，便不再跟著PO，「但也表明了她還是會在冥冥之中保佑我和幫助我，來表達對我的救命之恩」，原PO聽完後也默默擦了眼淚，完成對方的心願。

網友看完紛紛留言，「推好心人，會有好報的」、「看完都哭了，謝謝妳」、「很心酸也很感人的故事」、「你們真棒，很謝謝你們的付出」、「心懷善念做事 怎樣都不會錯的」、「向所有護理人員致上最高的敬意」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▼全文如下。（圖／翻攝靈異公社）

▲▼失戀女墜樓四肢扭曲亡！護理師救不回「暈7天」收驚…廟公曝真相。（圖／翻攝爆料公社）

ET快訊
30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛分屍
網友說瞎！情侶「分手爛理由Top10」

關鍵字：護理師,跳樓,輕生,廟公,靈異公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

失戀女墜樓四肢扭曲亡！護理師救不回「暈7天」收驚…廟公曝真相

陌生女「熱褲沾經血」超尷尬！暖男借外套遮…竟慘被女友狠甩

人頭3樓落下爆彈！男女員工「自由落體式尖叫」腿軟…14秒影片笑壞網

異國爺孫戀完婚！女友人「獻花爆哭」緊擁…婚禮幕後推手是他！

快訊／西門燈會「沙丁魚式」擠爆！捷運站2出口改「只進不出」

影／差51歲跨國爺孫戀苗栗完婚　百人獻花新郎說「緊張想吐」

研所考差上淡江！交往6年女友讀台大「劈腿+無縫」　他苦讀1年痛快復仇

「帶妳看鑽戒！」木頭哥情人節告白　老婆一看殺氣變臉…8千網：還活著嗎

聖嚴法師圓寂10週年　法鼓山全球信眾續願傳心燈

搭普悠瑪！他請正妹換座位「結果同站下車」　開口約吃午餐GG...網看傻眼

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

24歲苗栗青年戀上75歲英國老爹　爸暖送祝福...情人節後互訂終身

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

中華電信董事長嗆完「別惹我！」　遠傳、台灣大推311、299吃到飽

炎亞綸「飛輪海主唱」認證　揭當金雞母內幕...上一組要先走！

因林俊傑而存在！！ 　演唱會DAY2繼續嗨翻小巨蛋～

愛車賓利被國產車擊落暴走揮拳　醫美CEO嗆警：一輩子買不起

被戴「2頂綠帽」仍求妻回頭遭拒 癡情夫趴引擎蓋8km逼停遭甩飛亡

失戀女墜樓四肢扭曲亡！護理師救不回「暈7天」收驚…廟公曝真相

陌生女「熱褲沾經血」超尷尬！暖男借外套遮…竟慘被女友狠甩

人頭3樓落下爆彈！男女員工「自由落體式尖叫」腿軟…14秒影片笑壞網

異國爺孫戀完婚！女友人「獻花爆哭」緊擁…婚禮幕後推手是他！

快訊／西門燈會「沙丁魚式」擠爆！捷運站2出口改「只進不出」

影／差51歲跨國爺孫戀苗栗完婚　百人獻花新郎說「緊張想吐」

研所考差上淡江！交往6年女友讀台大「劈腿+無縫」　他苦讀1年痛快復仇

「帶妳看鑽戒！」木頭哥情人節告白　老婆一看殺氣變臉…8千網：還活著嗎

聖嚴法師圓寂10週年　法鼓山全球信眾續願傳心燈

搭普悠瑪！他請正妹換座位「結果同站下車」　開口約吃午餐GG...網看傻眼

企排／和ATTACKLINE大戰五局　台電女排驚險收下開季22連勝

珍妮佛安妮斯頓搭飛機「輪胎掉了」　空中受困3小時！

《逆戰》兄弟合體！謝霆鋒狂奔高喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

大成斥資億元打造旗艦洗選蛋場　搶攻800億烘焙商機

開三指要生了！肚痛女驚覺懷孕崩潰　竟要求醫生「驗處女膜」

規模8.2「超深地震」揭密…地底660Km有山　學者驚：比聖母峰還大

不只愛國者飛彈！　遼寧號也被Google地圖3D抓到

失戀女墜樓四肢扭曲亡！護理師救不回「暈7天」收驚…廟公曝真相

中職／統一獅球迷會　新人穿鯊魚裝大秀舞蹈

ABL／致命失誤惹禍　夢想家2分飲恨不敵西貢熱火

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

生活熱門新聞

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我..

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

研所考差上淡江　交往6年女友劈..

哥要請客卻病逝爽約！3月後發票..

木頭哥情人節看鑽戒！老婆殺氣變..

快訊／西門燈會擠爆！捷運站2出..

我養妳啊！她PO「女生月開銷」..

東北季風挾雨襲北！「連濕7天」..

強迫症冰箱整齊擺放！網跪：療癒

人頭3樓落下！男女員工秒自由落..

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2..

陌生女熱褲沾經血！他借外套遮竟..

大姑要求洗全家的碗！新時代媳婦..

異國爺孫戀完婚　婚禮幕後推手是..

更多熱門

相關新聞

即／永和高中生跳13樓墜落！休旅車等紅燈遭砸

新北市永和區仁愛路驚傳墜樓！一名17歲盧姓男高中生16日晚間6點多從自家頂樓13樓一躍而下，當場墜至一輛正在停等紅燈的休旅車頂，發出巨響。警消到場時，盧姓少年仍有生命跡象，目前送醫觀察中，受害的休旅車駕駛則僅遭擋風玻璃割傷，暫無大礙。

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我妹…鬼秒消失

工具人製699元大冰奶！小護士傻眼收

屋主自縊！女房仲徒手解奪命繩…3月後走了

遭合夥人「倒債3千萬」帶妻、母家中燒炭

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我妹…鬼秒消失

30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛分屍

Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀

蕭敬騰「不知阿嬤過世」被說惡魔

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

即／休旅車對撞貨車！扭曲半毀女休克

宛宛兒剪短髮…臉小一圈變超正！

陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻

感冒多喝水？她曝「抗病神招」好超快

男友保留「6個愛的位置」＝超在乎妳

即／永和高中生跳13樓墜落！休旅車等紅燈遭砸

研所考差上淡江　交往6年女友劈腿

狂男猛打8旬嬤　頭縫6針腳骨斷

婦科醫：月經來「做10件事＝自殘」

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

更多

最夯影音

更多

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

24歲苗栗青年戀上75歲英國老爹　爸暖送祝福...情人節後互訂終身

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面