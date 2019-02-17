失戀女墜樓四肢扭曲亡！護理師救不回「暈7天」收驚…廟公曝真相

▲原PO急救輕生的女子。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／鄒鎮宇報導

「一直到家人朋友勸我去收驚 我才知道有些事真的不能鐵齒」一名女護理師表示，她農曆年前上班時，撞見一名女子跳樓輕生，雖然她立即急救，但最後仍是回天乏術；奇怪的是，她變得精神恍惚，痛苦了1個禮拜後才去廟裡收驚，也被廟公點破真相。

該名女護理師在臉書社團「靈異公社」發文說，案發當下她聽到聲音後立即衝到案發現場，「鄰居們都因為頭顱造成的破裂而流出來的腦漿跟血還有四肢骨折呈現的姿勢嚇傻了，請鄰居協助報警且確認過傷患沒有意識和呼吸心跳後便開始幫她Cpr」。

隨後救護車來將女子接走，她也直接離開，「但就在那晚約九點多，警局打來謝謝我的協助，也告訴我那名女性已經往生了」，這也才知道，對方是因感情因素而輕生。

▲女子確定死亡後，原PO心中百感交集。（圖／達志／示意圖）



事發後一周，原PO開始感到精神恍惚，每天都像行屍走肉般活著，完全沒有任何生氣，也不想跟任何人講話，這時她的家人及朋友才勸她去收驚；當原PO踏進廟時，廟公突然語出驚人，嚇了她一大跳。

「身後跟的那位小姐是誰？」廟公說，原PO的背後跟著一名相貌不太好的女鬼，「是車禍嗎？頭摔的亂七八糟的」，這時原PO才將事情一五一時的告知。

▲廟公立即幫原PO跟女鬼溝通。（示意圖／HBO Asia提供）



廟公聽完後立即跟女鬼溝通，原來這名女子還有一口氣時，看到原PO奮不顧身地搶救，這才想報恩，「也沒有惡意，只是很單純的想報答而已」，但不知道自己的狀況已經影響到了活著的人，「人鬼殊途，這樣子跟著她是不行的，而且還會害了她」。

廟公轉達女鬼的話說，亡者希望原PO可以到她往生的地方放一束花，便不再跟著PO，「但也表明了她還是會在冥冥之中保佑我和幫助我，來表達對我的救命之恩」，原PO聽完後也默默擦了眼淚，完成對方的心願。

網友看完紛紛留言，「推好心人，會有好報的」、「看完都哭了，謝謝妳」、「很心酸也很感人的故事」、「你們真棒，很謝謝你們的付出」、「心懷善念做事 怎樣都不會錯的」、「向所有護理人員致上最高的敬意」。

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▼全文如下。（圖／翻攝靈異公社）

