921全家罹難！5歲妹獨活「爸爸抱我出來的」　親友傻住淚噴：他2年前就...

▲921大地震在台灣史上災情最嚴重。（圖／東森新聞）

網搜小組／綜合報導

20年前921大地震重創南投縣信義鄉，成為倖存者們難以擺脫的夢魘，也是台灣人心中永遠的痛。當年，有家人全部罹難，只剩一位5歲小妹妹活下來，後來別人問她如何逃出，她童言童語地回，「是爸爸抱我出來的。」一席話讓眾人噤聲，因為女孩的父親早在事發前兩年，就已經不在這個人世了。

女網友昨天和家人聊天時，從南投嫁到高雄的大嫂，緩緩訴說著20年前的921，「半夜的大地震...隔壁鄰居只逃出一位5歲小女娃兒，其他家人全數罹難，大家問小女孩妳怎麼逃出來的？女娃兒回答，是爸爸抱我出來的......。」

那時，鄰居、親友們聽完不禁潸然淚下，因為小女孩的父親在921發生的兩年前，早已車禍過世了。這段靈異卻內藏滿滿洋蔥的故事，引來超過1.2萬人按讚，有別於一般聽到奇聞軼事的毛骨悚然，網友們清一色紅了眼眶。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

許多人紛紛回應，「老爸是女兒的守護神」、「1秒噴淚了，爸爸媽媽的愛永遠都在那裡，我也永遠都要守護我的孩子」、「真的不要不信」、「我認為孩子講的是真實的，世界就是有很多我們沒辦法猜想的事，因為我們看不到、沒經歷」、「這一篇我深信是真的，小孩子不會說謊」；同時也有一些網友猜測，也許是救出妹妹的救難隊員，長的很像她父親。

另外，貼文也勾起不少在地人或救難隊員的記憶，「921靈異故事很多，那時我們去救災，遠遠就看到有像人的白影，而且數量不少，但一靠近什麼都沒有，而白影出現的地方下面都有大體...」、「20年了！很恐怖...當時我家後面倒3棟，當時唸的學校，校舍也倒一排，現在聞地震色變」、「921那晚我家人本身是靈異體質（從小看到大），有看到房間床角出現一位綁辮子的小女孩，當時我家人躺在床上無法翻身，那女孩還叫我家人離電線遠一點」。

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