▲開三指要生了！肚痛女驚覺懷孕崩潰，竟要求醫生「驗處女膜」。（圖／翻攝自貴陽晚報）

大陸中心／綜合報導

「我絕對不可能懷孕！」中國大陸貴州省貴陽市2月初有一名女子因腹痛難忍，後由父母陪同赴當地一間醫院看診，醫師檢查後才發現她根本要臨盆了，但不料她聽了卻突然情緒激動說，自己不喜歡異性，沒有跟異性談過戀愛，更沒有跟任何人發生性行為，產後也無法接受自己所生的孩子。



根據大陸《貴陽晚報》報導，這位女子在春節期間因肚子疼痛到醫院看診，結果醫生檢查後發現，她宮口已經開三指要臨盆了，但沒想到她聽了竟情緒激動說，自己不喜歡異性，沒有跟異性談過戀愛，更沒有跟異性發生過關係，還要求醫生給她做處女膜鑑定，現場醫護人員聽了都非常無奈。

醫生後來詢問女子說，是否以前有跟朋友喝醉過，造成自己昏睡導致發生意外。女子聽了就表示自己對酒精過敏，生活上可以說是滴酒不沾，而且她這麼久以來都不覺得身體有異常，所以堅持不相信自己懷孕了，甚至還要求醫生替她做墮胎手術。

「當時怎麼都說不通，但確實很快就要臨盆了！」醫生嘆說，當時女子始終無法接受，還要求替她做手術墮胎，只是最後女子的父母出面制止，勸說孩子都快生了，墮胎就相當於扼殺了一條生命，最後在女子父母的斡旋後，女子才同意進行剖腹產，最後產下了一名男嬰。

只是女子產後還是無法接受孩子，並且拒絕給親生兒子哺乳，後來男嬰是被女子的父母帶回家。醫生表示，這名女子因為體型原因，不但懷孕的特徵不明顯，加上常常月經不調又獨自一人居住，所以女子本人及身邊的親友都沒有發覺她已經懷孕這麼久。