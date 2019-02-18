搭火車心軟讓座！老伯女兒一句話　讓她一秒變臉「位子還我」

▲女網友搭火車到高雄，買了對號車票卻發現已經有人坐了...。（圖／爆怨公社，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

南部一名女網友17日上午從台南搭自強號到高雄，遇到一名老伯坐在她的座位上。原本女網友不介意，聽到老伯連聲道歉，還想說乾脆把座位讓給老伯坐，不料坐在旁邊的女兒突然開口「爸，就跟你說了，沒關係吧」，甚至大方承認只有買一張票，讓她理智線一秒斷裂，當場開嗆。

女網友在臉書不公開社團「爆怨公社」PO文表示，當時她拿著對號車票走到自己位子，發現有位老人家坐在上面。老伯一看到她，立刻連忙道歉「拍謝、拍謝」準備起身，女網友則回答「沒關係」，心想位置就讓給老伯坐。

此時，一名坐老伯旁、年約30歲的女子突然開口：「爸，就跟你說了，沒關係吧！」女網友一聽覺得不太對勁，立刻質問「小姐，妳買到一個坐票阿？」沒想到對方竟幽幽地回「對阿！人多沒辦法。」

女網友聽完，馬上表示：「那也應該是妳的爸爸坐妳買的座位，而妳應該站票要起來站，怎麼顛倒，叫自己爸爸坐別人位置，還大言不慚的說沒關係呢？」

女網友見對方默不作聲，立刻補上一句「請妳起立站出去，我的位置還我可以嗎？」最後女子匆匆換位置，阿伯則在一旁頻頻道歉。

女網友說，她不是一定要爭這個位置，但這是她的權利，「我為何要縱容妳投機取巧心態」，見到老人，她一定會讓，「但妳用這種方法…不應該！」

許多網友看完，紛紛留言表示：「這女兒真差勁」、「利用別人的同情心真不可取，還讓自己的爸爸丟臉」、「剛好而已，阿伯沒問題，女兒長歪了」、「替那位阿北感到心酸酸的…」、「人不要臉天下無敵」、「聽到真的會一把火，這什麼道理」、「得了便宜還沾沾自喜，真的不行」、「這樣省錢真丟臉」掀起熱議。