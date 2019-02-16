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30秒恐怖支解！鹿耳門煙火秀暴動　百人飛撲鞭春牛「爆筋分屍」剝成塊

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▲▼30秒支解全程直播！鹿耳門煙火秀暴動　百人飛撲「鞭春牛」爆筋分屍剝成塊。（圖／鹿耳門聖母廟）

▲鞭春牛是元宵傳統習俗。（圖／鹿耳門聖母廟）

地方中心／台南報導

30年以上歷史、台南鹿耳門聖母廟一年一度的花火迎春、迓春牛遊行高空煙火秀16日晚間盛大登場，市長黃偉哲也受邀到場「鞭春牛」12下，最後一下一落，台下上百人蜂擁爆衝上前搶剝春牛，數名年輕男子凶狠爬上人群，爆青筋猛捶紙糊的春牛，不到30秒就瞬間「分屍」，廟方全程直播肢解瞬間，讓人看傻眼。

聖母廟施放120分鐘絢麗煙火，被譽為南台灣煙火盛事之一，每年都吸引大批民眾擠爆，黃偉哲受邀上台擔任主祭官，伴隨司儀「春牛贊」順口溜，鞭打12下，祈求風調雨順、五穀豐收，最後一下一落，底下上百人情緒爆發，一擁而上飛撲黑身金頭的「紙糊春牛」，春牛瞬間被埋在人肉中。

▼百人爆衝30秒分屍春牛，爆筋剝成塊。

▲▼30秒支解全程直播！鹿耳門煙火秀暴動　百人飛撲「鞭春牛」爆筋分屍剝成塊。（圖／鹿耳門聖母廟）

▲▼30秒支解全程直播！鹿耳門煙火秀暴動　百人飛撲「鞭春牛」爆筋分屍剝成塊。（圖／鹿耳門聖母廟）

▲▼30秒支解全程直播！鹿耳門煙火秀暴動　百人飛撲「鞭春牛」爆筋分屍剝成塊。（圖／鹿耳門聖母廟）

▲▼30秒支解全程直播！鹿耳門煙火秀暴動　百人飛撲「鞭春牛」爆筋分屍剝成塊。（圖／鹿耳門聖母廟）

▲▼30秒支解全程直播！鹿耳門煙火秀暴動　百人飛撲「鞭春牛」爆筋分屍剝成塊。（圖／鹿耳門聖母廟）

廟方全程直播鞭春牛，畫面中，不少年輕男子激動地爬到「人群肩上」，奮力猛擊，瘋狂搥打牛身，短短30秒時間就將春牛剝得支離破碎，相當驚人，雖然有人被壓在人權下，所幸沒有造成任何人員受傷。晚間8時重頭戲轟隆隆啟炮，廟方宣布現場還有大陸媒體同步直播，已經有70萬人次湧入。

據悉，聖母廟今年將春牛放在殿中，供信眾摸牛討吉利，像是「摸牛頭、兒孫會出頭」、「摸牛嘴、大富貴」、「摸牛腳、家貨吃沒乾」、「摸牛尾、剩家貨」、「摸牛耳、吃百二」、「摸春牛、 年年有餘」，至於鞭春牛時，傳說只要搶到一塊碎片，就能旺一年。

廟方表示，「鞭打春牛」和中國農業生產有關的傳統習俗，已有3000年歷史。在立春當天鞭打用泥土塑成的春牛，就是象徵一年農耕的開始，農業是中國立國之本，所以無論官民，對這個儀式都非常重視。

相傳早在周朝，周天子就命地方官員在立春這一天舉行鞭春牛儀式，焚香祭拜，並讓侍從打扮成象徵豐收的勾芒之神，用鞭打土牛，並勸農民努力耕作。而歷代皇帝都很重視這個農耕儀式，明清時期儀式更為盛大，立春前一天，大小官員都要身穿紅色官服，鑼鼓喧天迎接勾芒神及土牛，於立春時抬到皇宮，向皇帝祝賀新春，再進行鞭春牛儀式。

在民間，也流行鞭打春牛的活動，有些地方在鞭春牛儀式後將土牛打碎，農民爭相搶奪土牛泥土，並將泥牛土撒入自家田地，認為這樣可以使來年獲得五穀豐收。

▼聖母廟煙火秀被譽為南台灣盛事。

▲▼30秒支解全程直播！鹿耳門煙火秀暴動　百人飛撲「鞭春牛」爆筋分屍剝成塊。（圖／鹿耳門聖母廟）

▼影片從1:58:00開始。

ET快訊
30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛分屍
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關鍵字：春牛,台南,鹿耳門聖母廟,鹿耳門煙火,鞭春牛

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