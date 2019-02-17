「我爸是鋼鐵人」女孩被笑騙子　暖父第二天現身全校停課...

大陸中心／綜合報導

34歲的包國健是一名資深漫威迷，耗時兩年自製了一套鋼鐵人戰袍。由於在讀幼稚園的女兒和同學說「爸爸是鋼鐵人」後，被同學笑是騙子，包國健決定穿著「戰袍」到學校，結果全校停課求合影。包國健表示，「平時就是自己玩，現在覺得有點意義了，至少能讓我女兒覺得可以為爸爸自豪。」

▼ 小朋友們和鋼鐵人爸爸合影。（圖／翻攝自梨視頻）

據《錢江晚報》17日報導，包爸爸之前發現，女兒有時候放學後都會悶悶不樂，詢問後得知，女兒因和同學說自己爸爸是鋼鐵人，反被同學說是騙子，因此決定去包妹妹的幼稚園裡證明一下。包國健表示，一開始只是想給女兒班裡的同學看，後來被校長知道了，覺得這個東西很酷，下令全校停課，「就開始一個班一個班輪流跑過來和我合影。」

▲ 鋼鐵人爸爸在全校引起旋風。（圖／翻攝自梨視頻）

爸爸瞬間成為全校偶像，包小妹也樂開了花。包爸爸說，「那天我女兒開心得不得了，她一直站在我前面拉著我的手，看到人就說，這是我爸爸」，從那天以後，女兒就成了學校的名人，大家都知道，她爸爸是做鋼鐵俠的。

▲自製的漫畫道具。（圖／翻攝自梨視頻）

報導稱，包國健是超級漫威粉，從2013年開始製作一些相關道具，大概有2、30件，最滿意的還是那套純手工的鋼鐵人戰袍mark17。該戰袍從頭到尾耗時2年，耗資3萬元人民幣（約新台幣14萬元），有300多個零件，基本都是自己做的，光是做紙膜就用了3個月的時間。

包國健表示，在製作過程中，經常接觸紙和強力膠水，指紋因此一層層被撕掉，「最後手指都是凹進去的」，而最大的困難則在於時間分配， 因為兒子和女兒越來越大，更需要大人的陪伴。

▲女兒兒子滿懷期待，盼著新道具出爐。（圖／翻攝自梨視頻）

包國健將這個興趣和陪伴孩子結合在一起，每次做的東西必須是小朋友也喜歡的。他表示，首先會去徵求他們（兒子女兒）的意見，「你覺得這個東西酷不酷、帥不帥，你們想不想玩，他們想玩了我就開始製作。」孩子們都會跑來工作室，看看爸爸的東西做的怎麼樣了。

▲ 包爸爸在示範3D打印筆。（圖／翻攝自梨視頻）

現在，包國建給孩子買了3D打印筆，教他們自己動手創作小玩具。包爸爸說，「我覺得這個比每天看卡通片、出去玩會更有意義一點。」包國建最後說，「我想成為他們心目中的超級英雄，伴隨他們長大。」