桃園驚傳命案！移工勸架竟遭刺成1死1傷　警逮7人

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區中正路某巷底，17日凌晨發生一群越南籍移工打架事件，桃園警分局勤務指揮中心接獲民眾報案後，立即啟動快打部隊前往處理，赫見勸架的張姓及另名阮姓移工遭刀刃刺傷，其中張姓移工送醫不治。警方立即組成專案小組進行查緝，下午5時許，分別將武姓主嫌、持刀的阮嫌及另5名嫌犯全部緝獲到案。

桃園警分局指出，今天 0時33分許，該局勤務指揮中心接獲民眾報案，指稱中正路某巷底有外籍移工發生衝突，請警方派員處理，勤務指揮中心立即啟動快打部隊。員警趕抵現場，發現兩名越南籍移工傷者(分別為張姓、送醫後不治)及(阮姓、遭刀刃畫傷)，加害人已逃離現場。

警方立即組成專案小組進行查緝，於下午5時時許，將主嫌武○俊(27歲)、持刀嫌犯阮○倫(29歲)及另5名嫌犯全部緝獲到案。據嫌犯供稱，武嫌之前於公司，與一名阮姓越南移工因故產生口角嫌隙，放話要找對方算帳，兩名被害人基於同鄉情誼，出面當和事佬，想勸武嫌念在都是同鄉，不要找麻煩。

不料武嫌不接受，雙方產生口角，武嫌等7人即動手毆打兩名被害人，阮嫌則持刀刺傷兩人，待被害人倒地後，嫌犯等人立即逃離現場。全案於警詢完畢後，依殺人罪嫌，將武嫌等7名嫌犯移送桃園檢方偵辦。

▲越南移工勸架起衝突，釀一死一傷，警方迅速逮七嫌。（圖／桃園警分局提供）



