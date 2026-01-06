魚蝦回來了！恆春半島NbS治理見效　走進溪流看見改變

▲林業及自然保育署屏東分署在車城鄉保力林場舉辦「恆春半島流域平台交流會議」。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為推動國土生態綠網與因應氣候變遷，林業及自然保育署屏東分署於1月5日在車城鄉保力林場舉辦「恆春半島流域平台交流會議」，邀集中央、地方機關、學界、NGO及社區代表，共同檢視四大流域導入 NbS（以自然為本的解決方案）治理成果。透過跨部門協作，將防洪安全、棲地修復與生物多樣性納入工程規劃，並以實地走讀方式，讓參與者親眼見證溪流生態逐步復甦的改變。

會議中，各流域治理機關分享 NbS 導入治理與工程設計的實務經驗。屏東縣政府水利處郭科長說明保力溪及楓港水系治理規劃，如何逐步從單純防洪思維轉向兼顧鄰近生態環境的設計；農村發展及水土保持署臺南分署石副工程司分享港口溪集水區調適規劃研究及自然工法應用；林業及自然保育署屏東分署林科長則以加都魯溪治理為例，展示縮小施工迴避、保留岸邊白榕樹的實際案例，突顯 NbS 工法兼顧生態與工程的可行性。

活動最後為國立嘉義大學邱郁文教授團隊帶領的保力溪野溪走讀。團隊逐一說明「保力溪森川里海」多年生態調查與監測成果，並結合溪流地形、水文變化、植被結構與生物利用情形，讓與會者親眼觀察 NbS 治理如何提升溪流棲地多樣性及環境品質。參與者於過程中實際接觸溪中的魚、蝦、蟹類，以及兩棲類和昆蟲，包括台灣特有且紅皮書瀕危的恆春吻蝦虎，還有112年正式發表的蓬萊明溪蟹，以及指標水質清潔的紅娘華（水蠍子），感受 NbS 工法兼顧生態與社區共生的成效。

屏東分署表示，透過平台運作，逐步建立跨部門協作模式，使流域治理從單點工程邁向整體生態系統管理。此次交流會議促進跨部門溝通與資源整合，也獲得在地 NGO 認同公部門對氣候變遷下溪流治理的調適策略。各方期許未來持續以 NbS 為核心，深化溪流生態廊道串聯、提升棲地品質，並結合地方社區力量，共同守護恆春半島流域生態環境，落實國土生態綠網「人與自然和諧共生」的願景。