　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

魚蝦回來了！恆春半島NbS治理見效　走進溪流看見改變

▲林業及自然保育署屏東分署在車城鄉保力林場舉辦「恆春半島流域平台交流會議」。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

▲林業及自然保育署屏東分署在車城鄉保力林場舉辦「恆春半島流域平台交流會議」。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為推動國土生態綠網與因應氣候變遷，林業及自然保育署屏東分署於1月5日在車城鄉保力林場舉辦「恆春半島流域平台交流會議」，邀集中央、地方機關、學界、NGO及社區代表，共同檢視四大流域導入 NbS（以自然為本的解決方案）治理成果。透過跨部門協作，將防洪安全、棲地修復與生物多樣性納入工程規劃，並以實地走讀方式，讓參與者親眼見證溪流生態逐步復甦的改變。

▲林業及自然保育署屏東分署在車城鄉保力林場舉辦「恆春半島流域平台交流會議」。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

▲林業及自然保育署屏東分署在車城鄉保力林場舉辦「恆春半島流域平台交流會議」。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

會議中，各流域治理機關分享 NbS 導入治理與工程設計的實務經驗。屏東縣政府水利處郭科長說明保力溪及楓港水系治理規劃，如何逐步從單純防洪思維轉向兼顧鄰近生態環境的設計；農村發展及水土保持署臺南分署石副工程司分享港口溪集水區調適規劃研究及自然工法應用；林業及自然保育署屏東分署林科長則以加都魯溪治理為例，展示縮小施工迴避、保留岸邊白榕樹的實際案例，突顯 NbS 工法兼顧生態與工程的可行性。

▲林業及自然保育署屏東分署在車城鄉保力林場舉辦「恆春半島流域平台交流會議」。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

▲林業及自然保育署屏東分署在車城鄉保力林場舉辦「恆春半島流域平台交流會議」。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

活動最後為國立嘉義大學邱郁文教授團隊帶領的保力溪野溪走讀。團隊逐一說明「保力溪森川里海」多年生態調查與監測成果，並結合溪流地形、水文變化、植被結構與生物利用情形，讓與會者親眼觀察 NbS 治理如何提升溪流棲地多樣性及環境品質。參與者於過程中實際接觸溪中的魚、蝦、蟹類，以及兩棲類和昆蟲，包括台灣特有且紅皮書瀕危的恆春吻蝦虎，還有112年正式發表的蓬萊明溪蟹，以及指標水質清潔的紅娘華（水蠍子），感受 NbS 工法兼顧生態與社區共生的成效。

屏東分署表示，透過平台運作，逐步建立跨部門協作模式，使流域治理從單點工程邁向整體生態系統管理。此次交流會議促進跨部門溝通與資源整合，也獲得在地 NGO 認同公部門對氣候變遷下溪流治理的調適策略。各方期許未來持續以 NbS 為核心，深化溪流生態廊道串聯、提升棲地品質，並結合地方社區力量，共同守護恆春半島流域生態環境，落實國土生態綠網「人與自然和諧共生」的願景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直播沒戴頭巾！狠父揪2兒子「榮譽處決」18歲女兒
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長道歉！官方回應曝

黃仁勳「兆元宴」又要來了！最快1月再訪台灣　3大主要行程曝光

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

【就算吵架也寵爆】寵妻魔人接老婆下班必準備小驚喜～比禮物更暖的是用心❤

地方熱門新聞

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

中永和人歡呼！侯友宜力推20年「黃金捷運」復活直達大巨蛋、5線轉乘　預計年中提報中央

弱勢生活補助金今年加碼發放

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

楊梅、復興橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變機制

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

桃園市國小資優鑑定開跑　1/6日起受理報名

陳亭妃民調穩定領先逾一年鐵馬直播串連37區展現硬實力

桃園推動低碳祭祀　春節前全面上線

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場全力衝刺民進黨初選

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

更多熱門

相關新聞

迷途山羊被送派出所　屏警化身動物守護天使

迷途山羊被送派出所　屏警化身動物守護天使

佳冬鄉楊姓男子日前拾獲一隻迷路山羊，見牠一路跟隨，擔心發生危險，騎機車將其引導至枋寮分局石光派出所求助。值班員警王晧明接獲通報後，將山羊妥善拴繫並提供飲食照料，同時通報農業處動保科協助安置，確保迷路山羊安全獲救，暖心舉動讓民眾直呼警方親民又貼心。

東港警推動「屏安同行」護用路人

東港警推動「屏安同行」護用路人

東沙島海域漁船失去動力　雲林艦馳援拖回

東沙島海域漁船失去動力　雲林艦馳援拖回

屏東女騎士衝進土地公廟　左小腿遭歪斜廟體夾困亡

屏東女騎士衝進土地公廟　左小腿遭歪斜廟體夾困亡

屏東麟洛成堆太空包狂燒！恐怖黑煙竄天

屏東麟洛成堆太空包狂燒！恐怖黑煙竄天

關鍵字：

流域治理生態修復NbS工法氣候變遷屏東

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面