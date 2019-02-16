爆胎「4輪剩2輪」只剩輪圈硬要開　桃園警攔下他

▲兩個輪子爆胎，男子還硬開，桃園警攔車以免事故發生。（圖／桃園警分局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

爆胎還繼續開，會不會太危險了！桃園警分局執行桃園燈會勤務人員，15日晚間10時許，於桃園區三民路上、發現有一部自小貨左前及左後車輪均已爆胎，駕駛卻仍持續行駛，立即通報線上巡邏網攔下，由員警協助通知拖吊車前來，避免影響用路人危險，引發事故！

桃園警分局今天指出，15日晚間10時許，該局執行桃園燈會勤務人員於三民路上，發現有一部自小貨左前及左後車輪均已爆胎，駕駛卻仍持續行駛，立即通報線上巡邏網，青溪派出所員警林榮福及黃奕慶馬上趕到將該車攔下。

▲▼兩個輪子爆胎，男子還硬開，桃園警攔車並協助通知拖吊車，以免事故發生。（圖／桃園警分局提供）

經員警盤查駕駛林姓男子，他表示到龜山去送貨，回程不小心壓到異物導致左側前後車輪都爆胎，林男心想將車子開慢慢回桃園朋友的修理廠維修，沒注意到輪胎磨損掉了，員警指出，爆胎還繼續開相當危險，不僅會影響自己的生命安全，也會造成用路人的不便，豈可輕忽。

因此，經員警幫忙通知拖吊車協助，先將小貨車移置於路旁安全位置，並由林男通知修車廠前來拖吊；對於警方適時的協助，林男亦不斷稱謝。