桃園全國書法比賽　名師贈警春聯宣導交通安全

▲桃園全國書法比賽，書法大師陳銘鏡老師親自揮毫致贈「交通順暢、豬年好旺」春聯贈警。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

假日出遊「交通順暢」不掃興！桃園市文化局26日於體育館舉行2019年「第13屆桃園全國春聯書法」決賽，吸引全國各地書法好手千人參賽，書法大師陳銘鏡老師親自揮毫致贈「交通順暢、豬年好旺」春聯，給在會場執勤的桃園警分局，由武陵、青溪兩派出所所長林武傑、吳建霖受贈，警民共同宣導春節期間交通順暢安全概念。

桃園全國春聯書法比賽已經舉辦13屆，今年共有1,040人報名，分為「國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中組、大專組、社會組、長青組與新住民組」8個組別，參賽者年紀最長者高齡近90歲，最小年僅7歲，也有許多新住民朋友參賽，場面相當熱絡。

▲▼桃園全國書法比賽，書法大師陳銘鏡老師親自揮毫致贈「交通順暢、豬年好旺」春聯贈警。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局長廖高江表示，桃園全國書法比賽是全國各地書法好手參與的盛會，且參賽選手皆為扶老攜幼共同前來，借此盛會將春節交通安全、順暢的概念宣導給比賽民眾，讓民眾都能交通沒煩惱、安心過好年。

另外，春節期間各大廟宇進香人潮眾多，也建議用路人應多利用替代道路，如有發現道路壅塞，可立即通報110報案專線，該局將立即指派同仁到場疏導，並透過警廣及社群媒體發布訊息，提醒用路人改道。