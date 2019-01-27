見警攔檢心虛「縮頭」　赫見8逃逸印尼移工塞小黃

▲逃逸女移工搭小黃見警攔檢縮頭，桃園警查獲全車8移工。(圖／桃園警分局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園警方執行路攔檢勤務，再度建功。8名逃逸印勞，26日深夜相約到桃園聚會，結束後搭乘計程車要一起去找朋友，不料半路遇到警察攔檢，坐前座的女移工，見到警察馬上縮頭，員警直覺有異，全車逃逸8移工連車帶回警局，訊後送請專勤隊收容辦理。

桃園警分局今天指出，春節假期將至，該局為維護治安平穩，讓民眾享受平安喜慶的過年氛圍，加強執行各項路攔檢勤務，26日23時30分許，武陵派出所所長林武傑率領同仁與憲兵人員，在春日路與三民路口執行路檢勤務時，發現有輛計程車上搭乘多名外籍移工，坐前座的女移工，見到警察馬上縮頭。

▲▼桃園警方執行路攔檢勤務，查獲全車8名逃逸移工。(圖／桃園警分局提供)

林所長直覺有異，立即呼叫同仁進行攔查，車上共有8名印尼籍移工（6男2女），見到被員警攔下顯得驚慌，不斷用母語交談，面對員警的詢問搖頭表示聽不懂或沉默不回應，並且不斷想開車門下車，他們的動作讓員警提高警覺，林所長馬上呼叫警力支援。

經進行清查，8名移工均已通報逃逸（6名男移工申請來台擔任漁工、2名女移工為照護工），他們表示各別因為不適工作環境、薪資少及與同事不合等因素逃逸，逃逸期間分別投靠朋友或打零工維生，26日相約到桃園聚會，結束後搭乘計程車要一起去找朋友，不料半路竟然遇到警察。全案於警詢結束後，移請移民署桃園專勤隊收容辦理。