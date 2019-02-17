16歲少年CPR狂壓不敢停！神手救回休克男　網淚讚：英勇天使

突發中心／新北報導

新店區北新國小的操場15日晚間發生昏倒意外，一名蔡姓男子突然昏厥，眾人圍上去驚覺他已經沒呼吸，接著一名少年立即上前施以標準CPR（心肺復甦術）直到救護人員趕到接手，所幸慢跑男送醫後已經無大礙。稍早「新北消防發爾麵」發文尋找該名熱心少年，經過大家幫忙，找到就讀華夏科技大學專一的成育中。

▲消防局頒發感謝狀。（圖／記者陳以昇翻攝）



▲熱心幫忙的少年成育中。（圖／翻攝自「新北消防發爾麵」粉專）



從照片中可以看見，地點相當昏暗，目測現場至少有7名熱心民眾，有人拿著手機照亮患者，有人則衝上前幫忙CPR直到救護人員來，大家一起同心協力與死神搏鬥，終於讓蔡男在上救護車前恢復心跳。

消防隊表示，蔡姓男子（51歲）晚上9時許在操場慢跑運動，結果因為大面積心肌梗塞引發休克昏倒，還好有少年成育中（16歲）的及時救援，把握了救人的黃金時間，且他的動作相當標準，順利搶救回蔡男一命。

▲眾人拿起手機照亮漆黑的操場。



就讀華夏科技大學五專部電機科一年級的成育中面對鏡頭還有些羞澀，他表示，當時跟著人群前往查看，就看到一名男子倒在地上，上前摸了一下他的頸動脈，發現已經沒有跳動，因此想起國中時期健康教育課學到的CPR，沒有猶豫就開始施行，期間也不敢停，時間緊急，當下也管不了這麼多，就是做就對了。

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事後「新北消防發爾麵」貼出紀錄影片，許多人看完後紛紛留言「感謝每一位為了救人所做的任何付出」、「這麼年輕這麼冷靜，非常的棒，謝謝您英勇天使」、「其實現場發現立即實施CPR真的比較好，畢竟救護車從出勤到現場也需要一些時間，而這空檔如果有人實施CPR生還機率更高」。

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