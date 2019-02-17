KTV酒後調侃陌生人「兇喔」爆口角　3男奪刀手部遭劃傷

▲三重一處KTV，17日凌晨傳出有男子持刀揮舞，3人遭劃傷送醫。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市三重區正義北路上一處KTV，17日凌晨4時許，一名24歲的林姓男子酒後在KTV櫃台言語戲弄一名28歲的陳姓男子，陳男一怒之下持開山刀揮舞，另一名23歲的蘇姓友人見狀上前協助時，也不慎遭到劃傷。警消獲報到場後，將林男及蘇男簡易包紮送往台北馬偕醫院救治，而持刀的陳男則被警方戒護送往三重醫院，所幸經治療後三人都並無大礙。

警方調查，陳男17日凌晨4時許，帶著2名女性友人到三重區正義北路上的KTV開包廂要唱歌，一名林姓男子與蘇姓男子剛喝完酒，從包廂出來KTV門口抽菸，見到陳男後，林男帶著酒意，用台語調侃陳男「兇喔」。陳男聽到後便與林男起了口角。

蘇男見林、陳兩人口角後，跑到包廂找了2名友人出來幫忙，見到陳男與林男還在互相叫罵，3人便要將他們勸離，沒想到陳男這時從機車置物箱拿出一把開山刀揮舞，林男見狀便上前奪刀，蘇男也上前幫忙，奪刀過程中，3名男子手部都遭到劃傷。

最後轄區駐守員警獲報有人打架，便呼叫快打部隊支援，迅速趕抵現場，員警將動手奪刀的3人分別壓制，並派請救護車到場。救護車趕抵現場後，救護人員將林男、蘇男分別包紮傷口，送往台北馬偕醫院救治，而持刀的陳男則被警方戒護送往市立三重醫院救治，所幸三人經治療後都並無大礙。

警方在動手的3人治療後，將他們帶回派出所訊問，經初步訊問後，三人供述均符合事發經過，最後將依傷害罪及妨害秩序罪等罪名，要將3人移送法辦。

▲警方在案發現場查獲一把開山刀。（圖／記者趙永博翻攝）



▲男子在KTV前持刀揮舞，警方迅速出動快打部隊到場支援。（圖／記者趙永博攝）



▲▼事發KTV周圍都可見到斑斑血跡，地上也可見到KTV店員也用水將血跡刷洗過的痕跡。（圖／記者趙永博攝）

