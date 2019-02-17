台中路口3車連環撞！天兵騎士「大家沒事我走囉」...下場超慘

地方中心／台中報導

台中市東區自由路與自由二街口日前發生3車連環撞，其中一名邱姓男騎士居然「大家都沒事吧？沒事我要走了喔」就趁隙離開，沒經過另外2人同意。警方表示，車禍發生應待員警到場處理後才能離去，邱男已明顯觸法，訊後將人依過失傷害及肇事逃逸罪函送法辦。

▲3車連撞。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）



警方指出，第一台車詹姓騎士（32歲）當時發現路口有輛車子要出來，因此緊急煞車，不料害後方曹姓騎士（27歲）及邱姓騎士（56歲）接連撞上，現場相當凌亂，結果邱男竟然自問自答後，在沒有取得另外2人的同意下就先行離開，讓眾人傻眼。

邱男到案後辯稱，直行在自由路上就看見前方有車禍，但仍煞車不及撞上去，肇事後有向其他2位駕駛打過招呼，以為應該就沒事了，不知道這樣的行為是犯法的，訊後被依過失傷害及肇事逃逸罪移送地檢署。

▲結果只剩下2台車在現場。



分隊長蔡興邦指出，邱姓駕駛追撞前車，明知發生交通事故，卻當沒事藉故離開現場，已經明顯觸法，且有疑義理應由警方處置現場，而不是以自己的認知來處理事情，事故發生後當事人沒有自行研判肇事責任的權利，即使無任何肇責也不能不協助救護傷者，否則撞人後致人死、傷而逃逸，即觸犯刑法185-4條明文規定駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。

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