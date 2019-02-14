逛桃園燈會小朋友迷途　警察叔叔廣播找到爸爸

▲逛桃園燈會小朋友迷途，警察叔叔助尋親。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019桃園燈會」熱鬧展開，吸引許多家長帶小朋友去賞燈，桃園警分局14日指出，13日晚間6時許，有民眾跑到桃園燈會三民燈區的機動派出所，向員警報案，指稱有一名年約4歲的小朋友獨自在馬路旁跑來跑去，身邊並無家長陪同，可能是迷途兒童？經員警抱起小朋友並廣播後，很快找到心急家長。

桃園警分局指出，住在八德的4歲盧小弟弟，13日晚間和爸爸、爺爺一起到桃園看燈會，因相當好動，在爸爸帶他到遊戲區玩耍時，竟走失了，讓盧父及盧爺爺在附近尋找不到，正要報警就聽到廣播，趕緊前往領小孩，並頻頻向員警道謝。

▲▼逛桃園燈會小朋友迷途，警察叔叔助尋親。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局說，員警經民眾報案有走失孩童前往查看時，盧小弟看到警察靠近，因為緊張回頭就跑，當時遊客眾多，員警擔心盧小弟一不小心會跌倒受傷，督察組巡官方志豪正好在前方，一把將盧小弟抱起來，並馬上安撫其情緒，盧小弟乖乖的被抱到服務區，經廣播盧小弟的爺爺及爸爸急忙趕來認領。

「2019桃園燈會」12日起1連13天在南崁溪畔登場，因橫跨龜山、桃園、蘆竹3區，喻為全台最長的水岸燈會，警方呼籲家長，燈會人潮擁擠，務必牽好幼童，以防走失。