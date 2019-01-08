再逮4越南團員！　警破門聞怪聲　驚見移工顫抖躲冰箱

▲越南移工躲冰箱冷到顫抖，警方聞怪聲隨即逮人。（圖／記者洪正達翻攝）

地方中心／高雄報導

近日越南籍旅客以觀光名義來台卻集體脫團，引發社會關注，高雄市警察局動員各大調帶高手，聯合三民一分局組成專案小組全力追緝。日前專案小組調閱監視器發現一部搭載4名脫逃旅客的可疑轎車，立即掌握行蹤以車追人，最後在台中梧棲區查獲脫團的4名旅客及4名非法移工，其中一名移工在警方查緝時，竟躲在冰箱內，但仍難逃警方法眼，一併帶回警局偵辦。

警方調查，搭載非法移工轎車的車行陳姓老闆，因受到其中一名移工「阿達」的委託，派出一名不知情的林姓司機前往高雄某飯店搭載4名越南旅客。警方偵訊時，林姓司機供出「阿達」等非法移工藏身於台中市梧棲區某大樓，警方隨即前往埋伏，並破門而入。

警方進到屋內後，清點在場人數，發現有4名脫逃旅客及3名非法移工，卻不見司機供稱之「阿達」人影。此時，屋內冰箱發出怪異聲響，警方隨即打開冰箱查看，竟看到「阿達」窩在冰箱中躲避追查。警方表示，當時天氣寒冷，屋內冰箱插頭並未拔除，「阿達」冷到全身顫抖，冰箱因此發出怪聲，警方這才發現到他，警方隨後將他及其他7名嫌犯一併帶回警局偵辦。

三民第一分局表示，越南旅行團集體脫團148人失聯，至今已查獲57人，警方將全力追查剩下的91人到案。另外，移民署也提供「檢舉獎金」，每件最高頒發奬金4000元，希望民眾隨時留意，與警方一同聯手追查，同時也呼籲這些脫團的越南旅客，儘快自行到案，以免得不償失並連累親友。

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