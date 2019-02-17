詭異自戕！北市男倒地還在自捅...生前疑中邪被家人帶去收驚

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

台北市大同區承德路哈密街口、17日清晨8點多發生一起離奇當街自戕案件！家住大同區的張姓男子（53歲）步行走到承德路3段292號時突然拿刀朝自己胸部、腹部連刺7~8刀，張男死意甚堅，甚至倒臥在地仍持刀朝自己猛刺！後經路人發現後報警送醫，結果今晨10時許宣告不治！張男家屬向警方表示，死者近日行跡詭異，家人懷疑他中邪曾陪同去宮廟祭改收驚驅邪，但仍發生憾事。

▲男腹部疑似遭刀刺傷。（圖／記者黃彥傑攝）

這起離奇的自戕死亡案件，警方調查仍有諸多疑點。大同警方表示：張姓男子家住在大同區昌吉街，他平常無業、和哥哥兩人與父親同住，平常沉默寡言。但警方事故發生後追蹤，發現張姓男子持刀自戕前並無異狀，並無酗酒、也無任何精神疾病及就醫病史，身上和住處也沒有留下遺書。

▲男腹部疑似遭刀刺傷。（圖／記者黃彥傑攝）

家屬向警方表示，張男平常沉默寡言，甚少與家人溝通。年過50也沒有結婚，平日就與哥哥在家一同照顧年邁父親，但家屬指出，張姓男子前幾天感覺：「怪怪的、好像有卡到陰還是中邪的感覺」，家人對此甚表擔憂，甚至曾帶他到附近的宮廟收驚驅邪，但也不以為意，均想說他應該休息幾天後會逐漸好轉康復，未料卻因此發生憾事。

根據路口監視器畫面表示，張男行經承德路3段292號前，從身上掏出預藏的水果刀朝自己胸腹部連刺數刀後倒地，警方說這把水果刀連標籤都沒撕下研判是新購，但張男倒地後還躺在地上連續持刀自戕，導致胸腹部有7~8處刀傷，後來張男還勉力站起、卻因體力不支倒地經送醫後不治，警方初判張男自戕有數刀貫穿胸腔造成氣胸窒息，是死亡主因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

【其他新聞】

►獨／金絲貓流竄高端市場陪飯局 問題多警政風系統監控

►獨／另類社群軟體徵金絲貓 東歐妹在台賣淫陪飯局難追緝

►所長開心娶名星臉女警 「警車運喜餅」遭投訴