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「走私疫區和牛10年」全靠他護航！　資深海關官員被撤職

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▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲唐姓秘書居然利用職務之便，違法護航業者走私疫區肉品。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

突發中心／台北報導

財政部關務署台北關出口組唐姓秘書被指控，長期幫助肉品業者走私口蹄疫區肉品入台，數量高達34噸，經人檢舉後不但沒有收手，反而繼續護航。案經公務員懲戒委員會審理，認為情節重大，將唐男停任公職2年；至於刑事部分，高等法院已於2018年10月更一審判他10年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，唐姓秘書自1999年在轉調至台北關稅局稽查組，主要監視托運行李中有無可疑物品；當時日本被農委會列為口蹄疫區，因此依法不得口牛肉，但他卻收了張姓肉品業者的賄絡，以每次收取6萬元的代價，護航對方走私日本松阪牛肉入台，時間長達6年。

後來於2006年遭人檢舉，不過當時因證據不足，全案就這樣不了了之；但2年過後唐男又重蹈覆轍，讓內部人員看不下去憤而向桃園地檢署檢舉。檢方掌握相關證據，將剛下飛機的張姓肉品業者攔下，果然就在行李中發現未申報的和牛，全案曝光。

檢方認定，唐男自2000年6月至2009年11月間，護航業者走私日本牛肉總重約3萬4090公斤，金額高達1億3636萬元，收賄金額共922萬5000元；更一審法官認定收賄金額更正為277萬元，判唐男10年6個月有期徒刑，褫奪公權5年，沒收犯罪所得，全案仍可上訴。

另外，公務員懲戒委員會根據現有資料，認定唐男友護航事實，雖然刑事判決尚未確定，仍依公務員懲戒法予以曠職。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：疫區,日本和牛,海關,收賄,走私

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