地方 地方焦點

道安成果獲交通部雙肯定　台南勇奪全國第一與創新貢獻獎

▲台南市在交通部2024年度「道路交通安全執行成果」綜合管考中榮獲第一名，「府城有禮人本交通新文化」創新宣導計畫，奪下交通部道安創新貢獻獎交通安全教育組冠軍。（記者林東良翻攝）

▲台南市在交通部2024年度「道路交通安全執行成果」綜合管考中榮獲第一名，「府城有禮人本交通新文化」創新宣導計畫，奪下交通部道安創新貢獻獎交通安全教育組冠軍。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導


台南市持續推動交通安全政策，成果再度獲得中央肯定。交通部日前公布2024年度「道路交通安全執行成果」綜合管考結果，台南市榮獲第一名績優獎項；同時，市府推動的「府城有禮 人本交通新文化」創新宣導計畫，也在交通部「第17屆道安創新貢獻獎」中奪下交通安全教育組冠軍，雙雙寫下亮眼成績。

市長黃偉哲6日於市政會議中肯定交通局及相關局處的努力，並表示，能在交通部評比中同時拿下兩項重要獎項並不容易，代表台南在交通安全政策推動、執行成果與創新作為上，已獲全國層級的實質肯定。

黃偉哲指出，外界對台南交通常有不同聲音與建言，市府選擇以行動回應，從交通安全宣導、教育推廣到實際執行成果，逐步累積改善成效。他強調，市府團隊不會因此自滿，將在既有基礎上持續精進，讓市民與來訪旅客在台南不論行車或步行，都能更加安全。

交通局說明，人本交通與事故防制一直是市府施政核心。市府透過「道路交通安全改善整體規劃」，整合近5年交通事故大數據作為環境診斷基礎，針對事故熱區進行交通健檢，並依中央政策方向結合地方特性，逐步優化道路設計與交通環境。自114年起，更推動道路交通安全多元提升計畫，系統性降低事故風險，全面提升用路安全。

在創新宣導方面，交通局指出，「府城有禮 人本交通新文化」計畫將人本交通理念與交通安全知識轉化為互動式體驗宣導，讓道安教育走進生活日常，提升市民參與感與認同感。該計畫不僅著重於道路設施改善，也同步深化市民交通安全文化，逐步形塑守法、有禮、安全的城市日常。

台鐵售票機故障第3天　產工轟「全面恢復是謊言」

台鐵售票機1月4日發生連線異常，台鐵昨(5日)聲稱已恢復正常運作，不過台鐵產業工會揭露，售票機故障已邁入第三天，台鐵「全面恢復正常運作」說法是謊言，該案已影響全國旅運，交通部不應置身事外，台鐵應對外統一說明，並檢討停聘部分工時人力政策。

外送新運價最快春節後啟動協商　公路局：力拚今年上路

無人機落水不再沉沒南消攜手金屬中心研發浮力裝置

台南34小時13起無呼吸心跳救護　10人未送醫死因待釐清

在野稱TPASS屬舊計畫總預算仍可動之　綠黨團：科目別不同是新興計畫

