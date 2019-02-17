精選台鐵「暖爆事蹟」網噴淚！　蹲地幫修夾腳拖、徒手翻垃圾找手鍊

▲台鐵清潔人員徒手翻垃圾堆幫婦人尋找金手鍊，畫面逼哭網友。（圖／翻攝粉專「臺鐵高雄站」）

生活中心／整理報導

這個社會需要溫暖！在去（107）年普悠瑪翻覆後，民眾開始對台鐵放大檢視，恰巧近幾個月死傷事故頻傳，不免讓人對這個「百年招牌」感到質疑。這回，《ETtoday新聞雲》精選3個台鐵讓網友噴淚「暖爆事蹟」，其實台鐵裡面還是有很多默默付出，只為扛起這塊百年老字號招牌的人，適時地給予辛苦的同仁一些鼓勵吧！

1.徒手翻垃圾堆幫婦人尋找金手鍊

大年初一一名搭乘自強號在高雄站下車的女性新住民金手鍊遺失，急得在站內奔跑大哭、求助人員協助，最後終於找回金項鍊；事後才發現，原來清潔人員聽到婦人求助，站務人員陪著心急的婦人上車尋找金項鍊時，立刻在一旁默默倒出整理好的垃圾、並從中徒手翻找，交還給婦人後，該清潔人員就回去默默收拾散滿一地的垃圾，令人感動。

▲有名列車長在嬰兒父母睡著時，主動留意孩童的奶瓶是否因歪斜溢出奶汁，深怕被噎到。（圖／翻攝自爆料公社）

2.父母睡著列車長擔任起保姆

有民眾搭區間車往南部途中，遇到兩對夫妻推著嬰兒車，但兩對夫妻都睡著了，嬰兒車上方裝有小電扇，只見列車長走到附近靜靜的關注著小電扇是否風力足夠，怕風力不足，小孩會熱醒哭鬧，順便也注意一下小嬰孩的奶瓶是否歪斜會溢出奶汁，深怕孩子會因此噎到，照片曝光後該列車長被網友喻為大暖男。

3.乘客夾腳拖斷了難走剪票員蹲地幫修鞋

台南火車站一名女性乘客穿著夾腳拖鞋趕火車，但因拖鞋壞掉，導致行走困難用拖的，剪票員發現後，擔心天雨路滑加上女子幾乎沒辦法行走，便直接去找來塑膠繩並蹲下替女子綁鞋及修鞋，事後列車長表示，是因為自己覺得驗票之餘，維護所有乘客安全才是更重要的，怕該乘客因地板濕滑鞋子又難走而發生危險，才會立即幫忙修鞋。