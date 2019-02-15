華航宣布2/21恢復表訂班表營運！官網「賠償專區」最快下周上線

▲華航宣布2/21起恢復表訂班表營運。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

台灣首次機師罷工在昨（14）晚間10點25分正式畫下句點，華航稍早宣布，自21起全面恢復表訂班表營運，至於受罷工影響的旅客，官網「賠償專區」最快下周上線，憑登機證及合理單據申請，每位旅客上限為250美元。

華航說明，自桃園市機師職業工會宣布罷工，公司依照法規與人力調度情形調整航班派遣、簽轉旅客、放大機型等方式達成旅客飛航需求，而因應罷工行動落幕，至20日前將仍以官網公佈之航班運營，自21日起將依本公司表訂班表全數恢復飛航。

▲旅客關心的賠償問題，最快下周會在官網設置賠償專區。（圖／記者林敬旻攝）

至於旅客擔心的賠償問題，華航說明，針對此次桃園市機師職業工會罷工因而衍生必要之食宿或交通等相關費用，可憑登機證及合理單據申請，由本公司檢核後提供合理補償，每位旅客上限為250美元，本公司將儘速設立官網申請專區，預計下週公告；團體旅客部分將由原開票旅行社與華航各地分公司進行後續作業。

另外有民眾疑惑，華航董事長何煖軒提到明（16）航班就可恢復正常，華航發言人劉朝洋提醒，這是指網上已公告的停班、延遲航班不會再受到罷工事件而有所增減，並非全面恢復正常，21日開始才是真正全面恢復，請旅客務必留意。