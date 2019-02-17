影／走鐵軌遭輾斃！斗六婦捲車底「拖數十公尺腦漿四濺」慘死　影響2千旅客

記者曹悅華／台北報導

今（17）中午11點52分，台鐵2143次區間車於斗六=斗南間東正線後庄（二）平交道（K268+090）發生死傷事故，1人當場身亡，據現場民眾透露，該名婦人是想不開自殺才會行走在鐵軌上，遭列車輾斃，而該名婦人被捲入車底後直接被拖行數十公尺，當場頭部破裂、腦漿四溢，影響近2000名旅客。

▲雲林一名婦人闖平交道遭輾斃。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這起事故發生在17日中午11時55分，當時一名婦人疑似走在鐵軌上，而雖然列車長及時發現並煞車，但仍是撞上對方，而該名婦人在被拖行約數十公尺後當場死亡，警消獲報案趕往現場，最後在火車下方找到她的遺體，而婦人也因強力的撞擊導致頭顱破裂、腦漿四溢。

▲據現場民眾透露，婦人是想不開才會走到鐵軌上 。（圖／地方中心翻攝）

據現場民眾透露，婦人是想不開才會走到鐵軌上，婦人的綠色機車就停在鐵道旁而已，對此，家屬對於她為什麼會出現在鐵軌上一事，也表示並不知情，而詳細原因仍有待警方釐清。

台鐵局說明，經路警至現場蒐證後中午12點47分放行、12點57分開車，下午1點02分到斗南站（晚69分），1點05分雙線恢復正常行駛，影響6列121分約1990人。