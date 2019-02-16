承諾2/21全面復航竟跳票？旅客爆「飛雪梨照取消」　華航回應了

▲華航15日對外宣布，自21起全面恢復表訂班表營運。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

隨著罷工落幕，華航15日宣布自21起全面恢復表訂班表營運，已公布取消的34航班不會再有變動，不過今（16）日卻有旅客爆料，原訂24日要搭乘台北飛往雪梨CI055班機，卻收到通知已取消，質疑華航承諾跳票，對此華航澄清，該班機取消「與罷工無關」，是正常的機隊調度。

華航15日對外說明，自桃園市機師職業工會宣布罷工，公司依照法規與人力調度情形調整航班派遣、簽轉旅客、放大機型等方式達成旅客飛航需求，而因應罷工行動落幕，至20日前將仍以官網公佈之航班運營，自21日起將依本公司表訂班表全數恢復飛航。

▲有旅客指出，自己24日飛往雪梨的航班照樣被取消，質疑華航承諾跳票。（圖／記者陳涵茵攝，僅做示意圖使用）

承諾才一出，今就有旅客跳出來指出原訂搭乘2月24日台北飛雪梨CI055班機，在罷工當時接收到會取消的訊息，原以為罷工結束後就會恢復，結果照樣不飛，質疑跟華航對外宣布的21日後面恢復表訂班表營運有所出入。

對此，華航回應，該日有兩班飛往雪梨的班機，航班取消與罷工完全無關，是平常都會有的航班調整狀況，主因是淡季調整及臨時人力調派，同時請被取消的旅客放心，已陸續通知，會做妥善的安排。