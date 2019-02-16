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華航機師罷工7天全復工！工會「1032字信」：過勞絕非無力撼動宿命

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▲▼華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航機師罷工落幕，工會發表行動後給社會的一封公開信。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

歷經七天、近160小時，台灣首次華航機師罷工終於落幕，今（16）機師工會發布聲明稿指出，昨（15）日晚間11點前，參與罷工會員檢定證已全數領回，再次對罷工造成不便致歉並感謝社會的體諒與支持，同時公開「罷工行動後給社會的一封公開信」，全文1032字，提到台灣勞工普遍「過勞」的處境，絕非無能為力撼動的宿命，會支持所有勞動權益的行動，直到全台灣沒有任何一位勞工，再因過勞而倒下的那一天。

機師工會表示，對此次於春節期間的罷工造成社會大眾不便再次致歉，同時也感謝台灣社會這段期間對工會的諒解與支持，罷工期間造成公司其他同仁工作量因此增加，尤其是第一線的地勤同仁面對旅客抱怨的壓力，工會也表達最深的歉意，同時希望於罷工結束後，會員們能發揮一如往常的專業精神，全力投入支援航班的派遣，盡最大的努力以期能於最短時間內協助疏運減輕第一線地勤同仁的負擔。

工會說，「飛安、健康、尊重」一直是職業機師工會所秉持的初衷，經過此次的罷工，期望社會大眾能理解疲勞駕駛對飛航安全的威脅，同時指出，工會存在的意義不僅僅是為了守護台灣的天空，也期待與各界工會團體一同捍衛勞工權益，爭取更健康的工作環境與更理想的工作條件。最後工會期許，在未來的日子，能持續與社會大眾宣導並提高勞工的勞動意識，讓台灣整個大環境對勞工更加友善。

▲▼華航機師罷工第四次勞資協商，交通部外超過百名機師感謝機師工會成員。（圖／記者林敬旻攝）

▲工會認為，台灣勞工普遍「過勞」的處境，絕非無能為力撼動的宿命。（圖／記者林敬旻攝）

【罷工行動後給社會的一封公開信】

15日凌晨十一點前，六百多位投入機師罷工的華航機師們，已經全數領回所繳交的檢定證，重新回到了自己的工作崗位上。我們將一如往常，繼續以生命守護著天空以及每一位旅客的安全，只是這一次，歷經160小時的罷工行動，日後在那些得來不易所爭取到改善的疲勞航班，誠如七天前罷工行動時給社會的公開信中所說的：將讓我們能更接近處在時刻精神飽滿的狀態，擔負起每位旅客、每趟旅程百分之百的安全。

歷時七天的罷工行動，我們希望再一次向受到影響的旅客與社會大眾表達歉意，誠如罷工前我們所說的，罷工是我們最後、也是最無奈的選擇。

過去七天的過程中，我們看見在台灣社會中，仍有許多民眾依舊難以理解、甚至無法接受我們行動。對於這些聲音，無論在罷工期間或罷工結束後，我們都願意、也更需要細心聆聽，事實上，它迫使我們深刻體認：從今而後，需要加倍努力投入與社會的對話，這是我們所無法迴避的責任。我們相信，唯有透過對話、透過認識彼此，才有機會期待社會中不同行業的勞動者與大眾，在對話與互動中，看見彼此的連帶，查覺到我們共同面對的處境。

另一方面，我們也看見了許許多多未曾謀面，卻願意體諒、甚至給予我們支持與鼓勵的一般大眾；看見了各行各業的受僱勞工與工會組織，集結起來公開力挺我們的行動；看見了來自各個層級教育現場的老師們，試圖說服大眾這場行動背後的社會教育意義。這些我們行動前始料未及的支持聲音與力量，事實上是過去七天我們能夠支撐下去關鍵的力量之一。

對於這些鼓勵與支持的聲音，我們銘感五內，它同時也提醒著我們身為勞動者一份子的共同責任與未來使命，以及更重要的，我們的行動與成果背後所代表的重大社會意義：

台灣勞工普遍「過勞」的處境，絕非我們無能為力撼動的宿命，而是能夠透過勞工的團結與行動來改變的！

當我們看見勞動條件遠遠不如我們的勞工朋友們，都願意挺身站出來聲援支持我們行動的那一刻，內心除了感動以外，更多的，是一種無形的責任。因為我們清楚，所有有著共同「過勞」處境、所有希望改善自身勞動條件的勞工，肯定深切期盼著我們行動的成功，能進一步鼓舞著台灣社會更多勞工起身行動。

也因此，未來，機師工會除了持續爭取改善飛行員自身勞動條件以外，我們願更積極地聲援、支持所有勞工與工會反對過勞、爭取自身勞動權益的行動。我們願意成為更多更弱勢、勞動條件更需要提昇的勞工背後支撐的力量，我們願意與每一位勞動者攜手共同改變台灣社會沈苛已久的集體過勞處境。

直到全台灣沒有任何一位勞工，再因過勞而倒下的那一天真正來臨為止！

桃園市機師職業工會 2019.02.16

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關鍵字：華航罷工,華航,華航機師,機師罷工,機師工會,勞資協商

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