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台中口罩哥飲料店狂撈糖果「被起底是女的」　搭台鐵逃票影片曝光

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飲料店狂撈糖果和吸管，口罩哥被起底是女的，還是台鐵逃票慣犯。（圖／YouTube／Ju lian）

▲口罩哥在火車上與列車長發生爭執。（圖／YouTube／Ju lian）

 網搜小組／綜合報導

台中一名飲料店業者在臉書「爆料公社」抱怨遇到奧客，連續3天戴口罩上門都只假裝點一杯飲料，目的卻是狂撈櫃台上的喜糖和吸管。如今又有一名女網友踢爆，這位口罩怪客其實是打扮比較中性的女子，而且還是台鐵的逃票慣犯，今年1月才因為逃票在嘉義民雄被趕下車，影片還被上傳到YouTube，甚至不斷重複強調自己常常上新聞，想要打知名度、炒新聞。

業者感嘆，這位「口罩哥」從11日開始連續3天前來光顧，卻都只是假裝先點一杯飲料，接著伸手狂撈櫃台上的喜糖和吸管，最後沒有付錢、飲料也沒拿就離開了，14日上午再度上門準備占第四次便宜，店員用手機錄下整個過程，還出聲制止糖果是要給小朋友吃的，如果沒消費吸管一根要收10元，沒想到竟然反被嗆「放在這不就是要給客人吃」、「做生意這麼計較誰還敢來消費」。

無極限貪小便宜的行為被放到臉書「爆料公社」，再經過媒體報導很快引起網友熱議。一名疑似從事台鐵相關工作的女網友在新聞底下留言指稱，這位口罩男其實是女性，只是打扮比較中性，這方面已獲得列車長和鐵路警察證實，因為她經常逃票，今年1月19日才因為上車不肯補票而在民雄被趕下車；影片中她還頻頻跳針表示，「我1年50次被移送，又不會被判死刑。剛關出來身上沒錢不好意思啦，肉搜又怎樣，我的事情常常上新聞，妳（列車長）都沒在看新聞，要告就去告，我想要打知名度、炒新聞。」

更誇張的是，女網友聲稱，先前在火車站的月台販賣部也有遇過這位口罩怪客，蹤跡遍及嘉義、台南和高雄，每次買鐵路便當都要先用雙手秤重，重的才要買，結帳時也是一堆零錢慢慢數很多遍，如果不順她的意思，就會咬牙切齒地威脅人，「如果我很忙就會趕她走，說要叫鐵路警察來，要不然她會一直盧小小。」

飲料店狂撈糖果和吸管，口罩哥被起底是女的，還是台鐵逃票慣犯。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲女網友PO文起底口罩怪客的身分。（圖／翻攝自當事人留言）

其他網友看到口罩怪客被起底，性別居然還是女性，紛紛驚訝留言回應，「這人真的是女的啊？看不出來」、「咦？真假」。爆料的女網友則表示自己剛聽說的時候也很訝異，「 我本來也不相信呀！」

▼口罩怪客假裝點飲料，實際上是想免費狂拿糖果和吸管。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲無恥男連續3天飲料店抓大把糖果跟吸管。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲無恥男連續3天飲料店抓大把糖果跟吸管。（圖／翻攝臉書爆料公社）

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關鍵字：爆料公社,台鐵,逃票

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