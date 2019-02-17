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罷工中自行改票竟收200美！消保處喊話從寬賠　華航：我們也是受害者

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▲機場看板航班資訊。（圖／記者陳涵茵攝）

▲有旅客不滿罷工期間因害怕自己權益受損先行改票，卻被收200美元手續費。（圖／記者陳涵茵攝）

生活中心／台北報導

隨著華航機師罷工落幕，接下來要面臨的就是旅客賠償問題。有名旅客投訴，罷工期間因怕班機被取消所以自行改票，最後卻被收200美金手續費，認為相當不合理，對此行政院消保處喊話華航應從寬賠償，華航則喊冤「罷工屬不可抗力因素，自己也是受害者」，旅客可憑華航開立手續費收取單據，至官網賠償專區提申請，公司會視個案再做處理。

這次台灣史上首次機師罷工持續七天，有旅客因為怕自己的班機受影響，進而導致後續行程權益受損，所以先行向華航改票，事後卻因班機如期起飛，得到被加收的手續費200美金無法取回，對此感到相當不滿。

▲▼桃園國際機場,桃園機場,桃機,搭機人潮,搭機。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲行政院消保處希望華航可以從寬認定和賠償。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

針對此案例，行政院消保處副處長吳政學說，依據《消保法》規定，若旅客因華航機師罷工而認權益受損，第一次由主管機關也就是民航局協助處理，若不滿意結果，才會由地方消保官介入，談不妥的話便會走入訴訟程序。

至於上述案例，基於消費者保護的立場，吳政學會希望華航可以從寬認定和賠償，但也提醒消費者以後要取消機票前，最好還是先去跟航空公司做協商，商討預先做改票或是取消票動作到底好不好、有沒有利。

對此，華航則強調，罷工是不可抗力因素，公司本身也是受害者，若乘客在補償上有所疑慮，可憑華航開立手續費收取單據，至官網賠償專區提申請，公司會視個案再做處理，也會盡量從寬辦理。

賠償部分，若旅客航班有被取消，因而衍生必要之食宿或交通等相關費用，華航說明，可憑登機證及合理單據申請，由本公司檢核後提供合理補償，每位旅客上限為250美元，本公司將儘速設立官網申請專區，預計下週公告；團體旅客部分將由原開票旅行社與華航各地分公司進行後續作業。

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關鍵字：華航罷工,華航,賠償專區,賠償金,手續費,改票,華航機師,機師罷工

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