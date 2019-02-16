東北季風挾雨襲北！「連濕7天」低溫探15℃　僅這2天短暫回暖

▲隨著東北季風報到，為北部、東半部帶來雨勢。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

已經變天了！氣象局指出，今（16）、明（17）兩天受到東北季風影響，全台氣溫驟降，週末兩天北部低溫下探15度，且帶來雨勢，一直到下週六（23）都會有降雨情形，等於說連濕7天，氣溫方面僅週一（18）和週二（19）短暫回暖，週三（20）又會轉濕涼，中南部則是要留意日夜溫差大，提醒民眾出門務必添加衣物及攜帶雨具。

氣象預報員劉沛滕說明，受到東北季風影響，全台入夜後氣溫會再更低，北部來到16度、中南部20度以下，到了明天清晨北部低溫下探15度、中南部17到18度、宜蘭15度、花蓮19度、台東20度；白天高溫方面，北部、宜蘭不超過20度，中南部因處背風面，日夜溫差到，氣溫可以來到27到30度，甚至能看到陽光露臉。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

雨勢部分，劉沛滕說，週末兩天以迎風面北部、東半部有雨，到了週一雖然氣溫回升，但要注意水氣變多，北部、東半部會有明顯雨勢，中南部則是會有零星短暫雨；週二回暖更加明顯，不過北部山區仍有降雨機率，週三開始北部、東半部又有局部雨勢，開始轉成濕涼，接著一直下到週六。

劉沛滕提醒，在冷空氣的影響下，北部等於一連7天有雨，只是強度不一而已，提醒民眾外出務必攜帶雨具，也因為下週天氣比較不穩定，最好也要多帶件外套，避免因為天氣變化而著涼。