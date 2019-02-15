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台鐵逃票姐跳針喊想上新聞　扶額酸列車長「看到我本人是妳幸運」

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網搜小組／綜合報導

一名女網友在臉書轉貼一段今年1月19日台鐵逃票慣犯的影片，只見戴著口罩的婦人打扮中性，因為不肯補票與列車長發生爭執，她強調自己有「特殊證明」，而且一年被移送50次，每次也才拘役3天，最後甚至放話想上新聞，「肉搜又怎樣？我的事情常常上新聞，妳（列車長）都沒有看」、「我想打知名度、想炒新聞，所以必須這樣做」、「光台鐵（的人認識我）不夠，知名度太低了」。

影片中，留著短髮的婦人將口罩拉到下巴處，坐在位置上與列車長爭論，一聽到要求把車票拿出來，隨即道歉聲稱上次已經跟警察解釋過原因，「得饒人處且饒人，不要這樣強勢啦，歹勢啦（台語，不好意思）」；接著她發現列車長態度強硬，於是又改口強調自己有特殊條件，到法院都可以獲得減刑，而且又是唸法律系的，一年算一算大約跑過50次法院，「這不會判死刑，沒什麼大不了的事。」

飲料店狂撈糖果和吸管，口罩哥被起底是女的，還是台鐵逃票慣犯。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼▲女網友起底逃票姐。（圖／翻攝自YouTube／Ju lian、當事人臉書）

台中口罩姐台鐵逃票。（圖／翻攝自YouTube／Ju lian）

女列車長聽到這邊語氣已經明顯透露出怒意，她表明婦人逃票的行為太過頻繁，幾乎所有台鐵人員都知道，「我是不懂法條，但我認識妳就好了。沒買票好意思來坐車喔？妳是不是想被肉搜？」沒想到這番話似乎又打開婦人的開關，她一邊做出扶額的無奈動作，一邊回答，「肉搜又怎樣，我的事情常常上新聞，妳都沒有看。那妳可不可以讓我上新聞，我想打知名度、要炒新聞，所以必須這樣做，我只是個平凡的人，可是卻沒有讓全台灣的人認識我，光台鐵不夠，知名度太低了。」

就在雙方僵持不下時，列車剛好抵達嘉義民雄站，站務人員立即上前準備將婦人帶走，但她還是一直重複類似的話，甚至突然變凶指控列車長為難她，「我常上新聞，妳可以看到我本人比別人幸運多了！沒辦法坐台鐵，我請朋友來接。」結果全被列車長一句「不補票不要讓她出去」給堵回去。

▲無恥男連續3天飲料店抓大把糖果跟吸管。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲▼女網友指稱逃票姐與台中狂拿飲料店糖果、吸管的奧客是同一人。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲無恥男連續3天飲料店抓大把糖果跟吸管。（圖／翻攝臉書爆料公社）

轉貼這段影片的女網友指稱，這位婦人其實就是台中某飲料店業者指控的口罩奧客，就連自己在火車站的月台販賣部也有遇過，蹤跡可以說是遍及嘉義、台南和高雄，每次買鐵路便當都要先用雙手秤重，重的才要買，結帳時也是一堆零錢慢慢數很多遍，如果不順她的意思，就會咬牙切齒地威脅人。不過，究竟婦人是否真的是逃票慣犯，截至出稿前仍尚未獲得台鐵回應。

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關鍵字：台鐵,逃票,爆料公社

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