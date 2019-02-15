「淡季不淡」！觀光局最快月底推春遊補助　擬擴大40歲以下受惠

▲觀光局長透露，春節旅遊補助最快會在2月底出爐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曹悅華／台北報導

交通部觀光局於去（107）年年底推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案，推估超過126萬人受惠，相關縣市住房率平均提升近3成，創造破百億的觀光效益。局長周永暉1月時曾透露會繼續推出春節旅遊補助，「讓淡季不淡」，今（15）周也證實此事，最快2月底或3月初具體方案會出爐，主要針對40歲以下年輕人自由行，及60歲以上樂齡族以團體旅遊。

1月時周永暉曾提及，觀光局擬在今年第2季與第4季旅遊淡季的國旅常態補助，且定調假日沒有補助，只限定在平日才有補助，現在想法是希望能在旅遊非尖峰、離峰，就是4到6月、10到11月屬年度旅遊淡季的時候，推出相關方案刺激國旅，但也還不完全會是採補助方式。應該會採區域旅遊結合小鎮旅遊為主題，讓業者做產品包裝，帶動新遊程，等到有具體內容的時候會再對外報告。

▲暖冬遊補助相當有感，總觀光效益破百億。（圖／記者曹悅華攝）

面對行政院長蘇貞昌上任後力讚暖冬補助有感，周永暉在行政院會報告時指出，目前規劃的春節旅遊補助，主要推行對象為40歲以下年輕人自由行和60歲以上樂齡族以團體旅遊為主，但還要跟地方政府深入討論，原則上希望是用來推廣小鎮旅遊。

據了解，這次補助也會希望結合台灣好行、台灣觀光巴士、台鐵和高鐵等優惠，完整方案最快會在2月底或是3月初公布，周永暉強調「完成以後會再跟大家報告」。

觀光局自去年11月及12月推動宜花東高屏的暖冬遊補助，估126萬人以上受惠，帶動48億元以上觀光效益，因成效良好於今（108）年1月推行擴大版暖冬補助，適用於全台，並加碼青年補助，觀光效益超過67億元，兩次加總起來，觀光效益突破百億。