華航2/21全面復航前「34取消航班」一次看　每人最高領250美元賠償

▲機師罷工落幕，華航宣布自21日起全面恢復表訂班表營運。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

台灣首次機師罷工在14日晚間10點25分正式畫下句點，華航遂宣布自21日起全面恢復表訂班表營運，據華航官網顯示，從16日（今）到20日仍有34航班取消，民眾務必多加留意，至於受影響的旅客，賠償金每位上限為250美元，官網「賠償專區」最快下周上線。

▲受罷工影響的旅客，最多可以領到250美元賠償金。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

華航宣布，自桃園市機師職業工會宣布罷工，公司依照法規與人力調度情形調整航班派遣、簽轉旅客、放大機型等方式達成旅客飛航需求，而因應罷工行動落幕，至20日前將仍以官網公佈之航班運營，自21日起將依本公司表訂班表全數恢復飛航。

賠償部分，華航表示，針對此次桃園市機師職業工會罷工因而衍生必要之食宿或交通等相關費用，可憑登機證及合理單據申請，由本公司檢核後提供合理補償，每位旅客上限為250美元，本公司將儘速設立官網申請專區，預計下週公告；團體旅客部分將由原開票旅行社與華航各地分公司進行後續作業。

華航官網公布取消航班如下：

02/16（六）

航班取消

CI053/054 布里斯本 - 奧克蘭 來回（CI053/054 台北 - 布里斯本 來回正常營運）

CI058 墨爾本 - 台北

CI012 台北 - 紐約

CI069/070 台北 - 倫敦（蓋威克）來回

CI751/752 新加坡 - 泗水 來回（CI751/752 台北 - 新加坡 來回正常營運）

02/17（日）

航班取消

CI053/054 布里斯本 - 奧克蘭 來回（CI053/054 台北 - 布里斯本 來回正常營運）

CI055/056 台北 - 雪梨 來回

CI057 台北 - 墨爾本

CI012/011 台北 - 紐約 來回

CI002/001 台北 - 檀香山 來回

CI075 台北 - 羅馬

CI752 泗水 - 新加坡（CI752 新加坡 - 台北 正常營運）

02/18（一）

航班取消

CI053/054 布里斯本 - 奧克蘭 來回（CI053/054 台北 - 布里斯本 來回正常營運）

CI058 墨爾本 - 台北

CI011 紐約 - 台北

CI076 羅馬 - 台北

02/19（二）

航班取消

CI053/054 布里斯本 - 奧克蘭 來回（CI053/054 台北 - 布里斯本 來回正常營運）

CI057 台北 - 墨爾本

CI012 台北 - 紐約

CI075 台北 - 羅馬

02/20（三）

航班取消

CI053/054 布里斯本 - 奧克蘭 來回（CI053/054 台北 - 布里斯本 來回正常營運）

CI058 墨爾本 - 台北

CI011 紐約 - 台北

CI076 羅馬 - 台北