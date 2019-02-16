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高鐵大嗑麻糬「花生粉灑滿地」拍拍屁股走人　1.7萬網友怒：舔乾淨

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▲中年大叔搭高鐵吃麻糬花生粉撒一地。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

▲中年大叔搭高鐵吃麻糬時花生粉撒一地，最後竟拍拍屁股走人。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

記者曹悅華／台北報導

超級沒水準！有民眾16日晚間搭乘高鐵時，目睹一名中年大叔在列車上大嗑麻糬，還讓「花生粉灑滿地」，吃完以後都沒有清到台北站就直接拍拍屁股走人，於是下車時去告知列車長請求處理，事後把照片上傳到臉書上，引發1.7萬網友不滿，甚至有人留言「叫他趴在地上舔乾淨」，對此台灣高鐵公司回應，呼籲旅客能夠發揮公德心，共同維護乘坐品質。

一名網友在臉書「爆料公社」社團上傳照片，指出自己16日搭高鐵時，看到有位民眾吃麻糬的同時，花生粉撒了一地，最後清都沒清，到了台北站就直接下車。原po向《ETtoday新聞雲》記者表示，自己16日晚間11點25分從桃園上車，在11車目睹這名乘客正在吃麻糬且花生粉還掉了滿地，因為覺得清潔人員很辛苦，於是下車時到6車尋求列車長處理，列車長也允諾會來做後續處置。

▲高鐵商務艙車廂。（圖／記者賴文萱攝）

▲對此就有網友回應，民眾這素質所以自己搭高鐵只敢坐商務艙。（示意圖／記者賴文萱攝）

原po文一出，已吸引超過1.7萬人按讚，網友紛紛留言痛批「没教養没公德心」、「超沒水準」、「這太誇張」、「不要臉的人還真多」、「素質那麼低，吃屎比較快」、「老實說，搭高鐵我真的只敢坐商務艙」。

針對該情況，高鐵公司回應如下：

1) 高鐵每班列車均有隨車清潔人員，隨時於車廂內巡視並清潔髒汙；列車服務人員如發現有特別髒汙時，亦會主動處理或通知隨車清潔人員加強處理。旅客若發現列車某處髒汙，可主動通知列車服務人員進行清潔。

2) 高鐵每一班列車到站後均會進行車廂清潔與整理作業，並針對特別髒汙部分加強擦拭清潔。高鐵公司呼籲旅客能夠發揮公德心，共同維護乘坐品質。

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關鍵字：高鐵,麻糬,花生粉

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