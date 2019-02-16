華航機師罷工落幕　鄭文燦：上了寶貴的一課

▲鄭文燦。（資料照／記者季相儒攝）



政治中心／綜合報導

耗時逾160小時的華航機師罷工在14日晚間落幕，桃園市長鄭文燦認為，透過這次案例「上了寶貴的一課，期待更大的互信與對話。」

15日凌晨，鄭文燦在臉書發文提到，工會、華航與社會，付出了巨大的代價，上了寶貴的一課，也為台灣立下了里程碑。他表示，未來，華航承諾要投入更多資源，改善疲勞航班，給機師更大的保障。機師工會與華航各退一步，「用對等協商，取代持續罷工」，這是不容易的成果。

鄭文燦說，去年8月30日，在市府調解協商下，機師工會與華航、長榮完成了第一次的和平協議，達成為期一年的協商期，之後，華航在協商過程中未能達成共識，因而發生罷工。不過，他一直認為，罷工之後，仍然需要回到談判桌。鄭文燦也提及，「我們的立場是：華航盡快地與機師工會達成協議，讓罷工落幕。」

他接著說，這次的協議，「展現了雙方的誠意」，整個過程中，他與行政院、交通部、勞動部都有相當密切的聯繫。最後在馬拉松的協商下，終於達成勞資關係新的起點，讓吵過架的一家人，重新回到工作崗位。

鄭文燦也感謝中央與地方政府所有參與的伙伴，他相信華航良好的傳統、企業文化，能讓勞資雙方產生更好的互信、互動，一起讓華航更好、機師獲得更大的保障，成為華航飛航安全的基石。

鄭文燦希望，透過這次案例，提供寶貴的經驗與教訓，「讓各方能有更多傾聽、更多對話，把罷工的因子降到最低，讓勞資順利形成共識，用對話取代對立。」

▲華航機師罷工。（資料照／記者呂佳賢攝）