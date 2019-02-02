影／「從下面摸上來」空姐淚訴遭庹宗華騷擾！　華航擬協助提告

▲庹宗華傳出1日因為酒後失態在飛機上鬧事，被民眾拍下。（圖／取自東森新聞）

記者曹悅華／台北報導

藝人庹宗華傳出1日因為酒後失態，在飛機上鬧事，甚至「騷擾空姐」，還被指出該名空姐疑似被摸屁股，一度聽見她大聲喊，「你都從下面摸上來了，你怎麼還可以說沒有」，一下飛機後便遭航警帶走，庹稍早透過經紀人表示僅說話大聲點，也有錄製影片道歉，對此華航回應，當時經客艙經理勸阻仍無效，會尊重同仁意願，不排除協助被騷擾組員提告，相關細節不便說明。

▲庹宗華醉鬧華航驚傳騷擾空姐。（圖／翻攝《東森新聞》、庹宗華微博）

庹宗華1日從台北搭機飛往新加坡時，傳出因為酒後失態，在飛機上鬧事，據了解，過程中，他不但影響機上其他旅客，還疑似騷擾空服員，儘管客艙經理上前勸阻，他仍然持續大鬧，畫面也被拍下。

據《東森新聞》報導，期間，他對著旁邊吐口水，一旁被波及旅客因此不滿、拿毛毯回擊，庹宗華一怒之下，又將毛毯丟回。不僅如此，當時同機旅客指控，庹宗華霸占著空服員的工作區，還藉著醉意對空服員吃豆腐，「他就是站在那裡喝酒，可能要要酒喝。」此外，疑似遭到騷擾的空姐掩面哭泣，卻敢怒不敢言，同機旅客更指出，該名空姐疑似被摸屁股，還一度聽見空姐大聲喊，「你都從下面摸上來了，你怎麼還可以說沒有。」

▲華航稍早回應，針對此事尊重同仁意願，不排除協助被騷擾組員提告。（圖／華航提供）

對此，華航表示，2/1CI751台北飛往新加坡的班機上，一名旅客（指庹宗華）在飛行途中酒醉失態，疑似騷擾組員並嚴重影響其他旅客，客艙經理勸阻仍無效，機長基於航空保安因素通知新加坡航警，該名旅客下機即被警方帶走接受調查，華航尊重同仁意願，不排除協助被騷擾組員提告，相關細節不便說明。

華航也強調，尊重每一位乘客，希望每一位華航乘客在旅途中都有舒適愉快的經驗，但所有工作同仁的安全與尊嚴，都應受到完整保障。

針對此事，庹宗華稍早除了親自錄製影片道歉，他也透過經紀人表示，當時他只是因為喝了酒，講話才比較大聲了些，對於驚擾到附近乘客感到抱歉。