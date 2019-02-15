林淑芬公布華航打壓工會紀錄　直指何煖軒最該被開除

▲林淑芬。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

華航機師罷工落幕，但華航董事長何煖軒處理罷工態度受到外界批評，民進黨立委林淑芬就批「這樣的董事長是負責任的董事長嗎？」、「是有能力的董事長嗎？」

10日林淑芬就曾發臉書直指何煖軒從前交通部長賀陳旦時代就無法溝通了，並不是只有林佳龍上任才如此，「最該被開除的就是他。」15 日她以「沒有見過這樣的公司領導者」為開頭，寫道：過去華航空服員罷工提出七項訴求，剛上任的何煖軒董事長親自上場談判以後，當時資方對勞方訴求一口氣「全部都答應」，當下包括她都覺得不可思議，「為什麼華航資方能夠這麼輕易承諾？」

林淑芬表示，果然罷工落幕以後，公司面對七項訴求的處理態度，或是跳票或是沒全部履約來應付。她認為，這樣的公司經營者領導者，「早就失去了員工對他的信任」，還不打緊。空服員罷工之後的秋後算帳，用意就是在「殺雞儆猴」，看誰再當異議份子，就是不斷被公司整肅、訴訟凌遲。

林淑芬說，就算被勞動部認定違法，也就是確立華航打壓空服員工會，何煖軒領導之下對政府處分「視若無睹」，仍繼續折磨員工，甚至到法院繼續告空服員工會幹部。

她舉例，先前因爭取收餐戴手套的空服員，只因為工會幹部身份，華航直接調職減薪，就算勞動部、台北高等行政法院認定華航違法，華航至今仍堅持上訴到最高法院！「是誰在撕裂這個公司？是誰在撕裂華航的團結和凝聚？」

林淑芬提到，這一次機師罷工事件，華航資方處理方法跟空服員罷工事件完全相反，「公司虛以委蛇，不想面對問題，不想溝通不想解決。」

她提及，不管認不認同這次的罷工訴求，但我們都知道領導人要出來要解決問題才對。「可是當去年8月工會依法通過可以罷工之後，何煖軒不用預期到如果真的採取罷工，對社會也會有多大的衝擊嗎？不用面對問題 解決問題嗎？」卻任由事態不斷的擴大。

「這樣的董事長是負責任的董事長嗎？是有能力的董事長嗎？」林淑芬質疑，春節罷工既然已經開始了還讓交通部部長拜託趕快回國處理問題，何煖軒已經擺明著他不在乎了，這樣的董事長還要繼續放任他擺在那裡嗎？

罷工事件落幕，林淑芬希望華航的領導團隊也該重新整隊，團結公司所有的員工，凝聚華航的向心力，華航一定可以再出發。

▲林淑芬臉書公布華航打壓工會紀錄。（圖／翻攝自林淑芬臉書）