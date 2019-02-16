　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

異國爺孫戀完婚！女友人「獻花爆哭」緊擁…婚禮幕後推手是他！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者鄒鎮宇／綜合報導

苗栗24歲青年趙守泉與75歲的「英國老爹」Andy相戀，這對相差51歲的爺孫戀16日也在苗栗舉辦婚禮，互許終身，現場更有500人排隊獻花祝福。而這場婚禮的幕後推手，竟是知名音樂製作人許常德。

目前就讀大四的趙守泉2016年1月到英國旅遊時，因故與Andy相識，直到對方同年8月來台旅遊時，趙守泉才主動告白，兩人進而交往；戀2年後，趙守泉也接受Andy的告白，決定步入婚姻。

▲跨國戀婚紗照曝光。（圖／趙守泉授權提供）

▲兩人的婚紗照。（圖／趙守泉授權提供）

▲▼異國爺孫戀完婚！女友人「獻花爆哭」緊擁…婚禮幕後推手是他！。（圖／東森新聞）

▲趙守泉的親朋好友及民眾都到場祝福。（圖／東森新聞）

趙守泉和Andy順利得到家人的支持，但英國雖然承認同性婚姻，對於國民嫁娶外籍配偶的規定卻相當嚴格，必須要提供一定的財力證明，門檻頗高，2人只好先在台灣舉辦婚宴證明彼此是真心相愛，希望能順利取得英國政府認可，完成登記結婚。

知名音樂製作人許常德是趙守泉多年的心靈導師，也曾將對方的愛情故事PO上臉書分享，因此也主動建議、操刀這場爺孫戀婚禮，更為他們創作新歌《給明天的祝福》，由馬來西亞的女歌手陳詩莉作曲、吳俊徹製作，林沛蕎演唱以及許治民（苦瓜老師）編曲，也將在月底完成MV，當作賀禮給這對愛侶帶回英國。

16日下午3時，2人先到苗栗火車站前廣場，接受親友獻花祝福，除了前來祝福的民眾、家屬，趙守泉的好友閨蜜們也到場恭賀，看到兩人忘年、真摯的愛情，更是哭著報在一起，場面非常動人。

▼知名音樂製作人許常德是婚禮的幕後推手。（圖／東森新聞）

▲▼異國爺孫戀完婚！女友人「獻花爆哭」緊擁…婚禮幕後推手是他！。（圖／東森新聞）

【新人小檔案】

趙守泉 24歲
台灣苗栗縣人
就讀台北科技大學應用英文系4年級
目前已申請到英國蘭卡斯特大學語言學研究所
苗栗建台中學2015年統測榜首

安迪 Andy 75歲
Andrew Goodier
英國人現居於萊斯特城 Leicester
學歷：大學攻讀機械工程
經歷：機械工程師退休

ET快訊
抄課文惡夢掰！「寫字機器人」年後狂銷　家長氣到砸爛
Ashly認了「後悔答應求婚」　列尼克3大罪狀網搖頭：母湯
快訊／永和高中生13樓墜落！休旅車停等紅燈遭砸

關鍵字：婚禮,同性婚姻,跨國戀,英國,許常德

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人頭3樓落下爆彈！男女員工「自由落體式尖叫」腿軟…14秒影片笑壞網

異國爺孫戀完婚！女友人「獻花爆哭」緊擁…婚禮幕後推手是他！

快訊／西門燈會「沙丁魚式」擠爆！捷運站2出口改「只進不出」

影／差51歲跨國爺孫戀苗栗完婚　百人獻花新郎說「緊張想吐」

研所考差上淡江！交往6年女友讀台大「劈腿+無縫」　他苦讀1年痛快復仇

「帶妳看鑽戒！」木頭哥情人節告白　老婆一看殺氣變臉…8千網：還活著嗎

聖嚴法師圓寂10週年　法鼓山全球信眾續願傳心燈

搭普悠瑪！他請正妹換座位「結果同站下車」　開口約吃午餐GG...網看傻眼

外觀變時鐘！屏東特色郵局「布穀鳥整點報時」...6千人驚嘆：太可愛了

影／東北季風挾雨襲北！「連濕7天」低溫探15℃　僅這2天短暫回暖

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

黑人18年愛范瑋琪不變！　「第一次浪漫」讓她激動泛淚

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

小S解鎖逗小孩新招　見混血寶寶 :妳兒子放我這

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」　 吳宗憲搖頭：真討厭！

口罩哥飲料店猛撈糖果和吸管　制止竟嗆「做生意這麼計較」

人頭3樓落下爆彈！男女員工「自由落體式尖叫」腿軟…14秒影片笑壞網

異國爺孫戀完婚！女友人「獻花爆哭」緊擁…婚禮幕後推手是他！

快訊／西門燈會「沙丁魚式」擠爆！捷運站2出口改「只進不出」

影／差51歲跨國爺孫戀苗栗完婚　百人獻花新郎說「緊張想吐」

研所考差上淡江！交往6年女友讀台大「劈腿+無縫」　他苦讀1年痛快復仇

「帶妳看鑽戒！」木頭哥情人節告白　老婆一看殺氣變臉…8千網：還活著嗎

聖嚴法師圓寂10週年　法鼓山全球信眾續願傳心燈

搭普悠瑪！他請正妹換座位「結果同站下車」　開口約吃午餐GG...網看傻眼

外觀變時鐘！屏東特色郵局「布穀鳥整點報時」...6千人驚嘆：太可愛了

影／東北季風挾雨襲北！「連濕7天」低溫探15℃　僅這2天短暫回暖

人頭3樓落下爆彈！男女員工「自由落體式尖叫」腿軟…14秒影片笑壞網

錄《玩很大》被笑「大臉普拉斯」　宛宛兒剪短髮…臉小一圈變超正！

Dara曾瘦到39公斤　健身菜單公開，在家也能輕鬆減肥

《女兵》班長脫了！罕見細肩帶曬事業線　唱跳一彎腰..全尖叫

澎湖縣長賴峰偉率團訪廈門　爭取花火節前麗星郵輪復航

澳洲女子高球賽／前三輪結束落後4桿　徐薇淩名次下滑暫列第3

新對話曝光！賓利哥暴打國產車主　崩潰怒吼「你賠得起嗎？」

放火情人節宣布「給女友驚喜！」　信義區廣告牌告白：希望她喜歡

鹿耳門聖母廟迎春嘉年華　攤販卡車起火

好掃「性」！私密處飄異味5兇手...肉控、甜食控小心了

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

生活熱門新聞

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我..

哥要請客卻病逝爽約！3月後發票..

我養妳啊！她PO「女生月開銷」..

屋主自縊！女房仲徒手解奪命繩…..

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2..

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

研所考差上淡江　交往6年女友劈..

強迫症冰箱整齊擺放！網跪：療癒

大姑要求洗全家的碗！新時代媳婦..

最帶財！生肖羊「情場賭場皆得意..

拉屎竄出大米奇！「剋鼠俠」動左..

東北季風來襲一夜降8℃！變天濕..

她買烤鴨回家…兒吃到剩2片皮　..

搶拍聖母廟煙火　粗暴卡位秀下限

更多熱門

相關新聞

英國台灣爺孫戀完婚　新郎說「緊張到想吐」

苗栗24歲青年趙守泉與75歲英國老爹Andy，幾年前他到英國旅遊時，邂逅了年長他51歲的英國老爹Andy，兩人相戀了2年多，16日下午3時在苗栗鐵道博物館舉行婚宴，現場吸引數百人排隊獻花祝福。媒體記者問「誰是新郎誰是新娘？」趙守泉說，「二個都是新郎」、「我緊張到想吐」。

戀上75歲英國老爹！超甜婚紗照曝光

18歲少女染髮過敏　臉腫脹如異形

百歲嬤過生日找「裸體男傭」　爽打鮮肉屁調情！　

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻

淪全台笑柄　樂團人：高雄人很可憐

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我妹…鬼秒消失

婦科醫：月經來「做10件事＝自殘」

天生「不喜歡社交」的星座TOP 3

東區房東反悔求回來…頂呱呱回應了

蕭敬騰「不知阿嬤過世」被說惡魔

哥要請客卻病逝爽約！3月後發票竟中獎

我養妳啊！她PO「女生月開銷」嚇壞網友

屋主自縊！女房仲徒手解奪命繩…3月後走了

狂男猛打8旬嬤　頭縫6針腳骨斷

感冒多喝水？她曝「抗病神招」好超快

工具人製699元大冰奶！小護士傻眼收

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2kg雙下巴萌爆

台中女17樓跳下！夫見屍爆哭

更多

最夯影音

更多

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面