異國爺孫戀完婚！女友人「獻花爆哭」緊擁…婚禮幕後推手是他！

記者鄒鎮宇／綜合報導

苗栗24歲青年趙守泉與75歲的「英國老爹」Andy相戀，這對相差51歲的爺孫戀16日也在苗栗舉辦婚禮，互許終身，現場更有500人排隊獻花祝福。而這場婚禮的幕後推手，竟是知名音樂製作人許常德。

目前就讀大四的趙守泉2016年1月到英國旅遊時，因故與Andy相識，直到對方同年8月來台旅遊時，趙守泉才主動告白，兩人進而交往；戀2年後，趙守泉也接受Andy的告白，決定步入婚姻。

▲兩人的婚紗照。（圖／趙守泉授權提供）

▲趙守泉的親朋好友及民眾都到場祝福。（圖／東森新聞）

趙守泉和Andy順利得到家人的支持，但英國雖然承認同性婚姻，對於國民嫁娶外籍配偶的規定卻相當嚴格，必須要提供一定的財力證明，門檻頗高，2人只好先在台灣舉辦婚宴證明彼此是真心相愛，希望能順利取得英國政府認可，完成登記結婚。

知名音樂製作人許常德是趙守泉多年的心靈導師，也曾將對方的愛情故事PO上臉書分享，因此也主動建議、操刀這場爺孫戀婚禮，更為他們創作新歌《給明天的祝福》，由馬來西亞的女歌手陳詩莉作曲、吳俊徹製作，林沛蕎演唱以及許治民（苦瓜老師）編曲，也將在月底完成MV，當作賀禮給這對愛侶帶回英國。

16日下午3時，2人先到苗栗火車站前廣場，接受親友獻花祝福，除了前來祝福的民眾、家屬，趙守泉的好友閨蜜們也到場恭賀，看到兩人忘年、真摯的愛情，更是哭著報在一起，場面非常動人。

▼知名音樂製作人許常德是婚禮的幕後推手。（圖／東森新聞）



【新人小檔案】

趙守泉 24歲

台灣苗栗縣人

就讀台北科技大學應用英文系4年級

目前已申請到英國蘭卡斯特大學語言學研究所

苗栗建台中學2015年統測榜首

安迪 Andy 75歲

Andrew Goodier

英國人現居於萊斯特城 Leicester

學歷：大學攻讀機械工程

經歷：機械工程師退休