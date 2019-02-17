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狂砍女護理師6刀重傷！法官最終判她「無罪」　原因曝光

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記者趙蔡州／綜合報導

臺中榮總嘉義分院2018年5月一名23歲蔡姓護理師上班時，無故遭到一名54歲王姓婦人持刀猛砍6下重傷。王女後來被依殺人未遂罪送辦，但法官15日判決表示，王女因長期照顧失能丈夫，導致情緒崩潰做出不理性行為，並非惡意傷人故判處王女無罪，但必須施以長達3年的保護管束。

根據了解，王姓婦人2018年5月25日本來正在照顧生病的92歲丈夫，但她晚間7時許突然衝進治療室，手持12公分水果刀朝正在值班的蔡女猛砍，造成蔡女頸部被砍2刀、胸部1刀與左右手臂各1刀，右手虎口也有傷口，所幸送醫急救後成功保住性命。王女後來則被依殺人未遂罪起訴。

▲▼嘉義一名蔡姓護理師慘遭病患家屬持刀砍殺。（圖／東森新聞）

▲婦人狂砍女護理師6刀重傷，法官最終判她「無罪」。（圖／東森新聞）

嘉義地院法官審理案情表示，王婦偵訊時都供稱不記得案發情形，後經醫院鑑定王女在案發前長期照顧失能丈夫，加上她自己也有腳傷，患有嚴重焦慮、憂鬱及被害妄想，上述問題導致王女精神崩潰，陷入暫時性的解離狀態，意識不清下做出喪失理性的嚴重暴力行為，考量上述後15日宣布判處王女無罪。

但法官也進一步指出，王女診斷出有憂鬱、焦慮等症狀，但卻沒有規律服藥，目前她的腳傷已痊癒，丈夫也已經不幸往生，但仍無法排除王女有再犯或危害公共安全之虞，因此也判處王女必須接受長達3年的保護管束，同時也須定期去醫院身心科診斷、規律服藥。蔡女家屬獲知判決後，表示尊重判決不會上訴。

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關鍵字：護理師,砍殺,水果刀,榮總嘉義分院,陸配,照護員

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