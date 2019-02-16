「帶妳看鑽戒！」木頭哥情人節告白　老婆一看殺氣變臉…8千網：還活著嗎

▲鑽戒什麼的，一切都是幻覺！示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

網搜小組／綜合報導

「這是什麼東西？」新北市一名妻子在情人節隔天聽到丈夫說「帶妳去看鑽戒」，她聽到後內心一個欣喜出門，就這樣一路到了三重，只是一下車看到定點傻了，原本欣喜的臉全變了樣，心整個都碎了。惡搞的老公還PO上網，引來8千名網友擔憂說「樓主還活著嗎？」

男網友在臉書「爆廢公社」PO文說，昨（15）日晚間帶著老婆去看鑽戒，明明是很高興地出門，可是到現場後，老婆就變臉了，「這鑽戒可還是會變顏色耶！」一字一句透露出「求生意志」，努力挽救美好的婚姻。

▲原PO很真誠地帶他到三重看這2枚鑽戒。（圖／翻攝自爆廢公社）

他還附上一張照片，從畫面中可以看見，公園廣場裡有大2枚金戒指，其中一顆還鑲有大鑽戒，仔細看可以發現，戒指上還刻有「I love U」字樣，極為浪漫街景布置，但整個讓老婆錯意了，瞬間感受到滿滿的「殺機」。

文一PO出後，近8000名網友紛紛留言說，「你沒強調真的只是『看』而已」、「那是一種無法言喻的失望」、「沒打你嗎？如果是我我真的會踢幾腳」、「找死......」、「下次你再找她看鑽戒，她就會講看完以後打棒球吧（拎起球棒」、「她希望的是手指上的吧！哈哈哈」。

也有許多網友擔憂說，「你還活著嗎？」、「原主還有呼吸心跳嗎？」、「吃飯時間記得再出來報個平安，別讓我們擔心啊」、「樓主有沒有被揍」、「醫院的WiFi好嗎？」、「你晚上準備睡客廳吧！」、「等等你就被種在土裡XD」、「你確定你能看到明天的太陽」、「這種玩笑少開，真心建議」。

▲告白廣場。（圖／新北市政府提供）

其實這地方是三重區的「告白廣場」，是新北市政府特地在大台北都會公園打造的浪漫婚紗廣場，戒指周邊圍繞著藍色玫瑰花，想求婚的另一半站在「DO」燈箱旁，組合成「I DO，我願意」意象，互許終身。

整個「告白廣場」設計理念是以故事序列方式呈現，起先是戀人們捧著玫瑰花相識交往，接著在求婚的過程中，由對方感動表示「I DO」之後，套上鑽石婚戒互許終身的幸福過程，希望戀人們能在這個廣場體會到彼此的心意，互許雙方幸福。

▼廣白廣場內還有「I DO」。（圖／新北市政府提供）