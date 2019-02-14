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「旅客資訊系統」再進化！　2021年高鐵燈箱能看到自由座位置　

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▲▼ 高鐵攜手台達電 旅客系統結合AI物聯網。（圖／記者崔至雲攝）

▲高鐵攜手台達電、凌羣電腦，旅客系統結合AI物聯網。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為了提供旅客更完整、詳細的乘車資訊，台灣高鐵今（14日）舉辦「旅客資訊系統再進化簽約典禮」，並宣布台達電與凌羣做為數位轉型的合作夥伴，共同進行新一代旅客資訊系統的更新工程。高鐵董事長江耀宗表示，未來新一代「旅客資訊系統」可完整顯示抵達的列車及下一班列車的車次編號、發車時間、停靠模式以及對號座／自由座等資訊，方便旅客再次確認乘車資訊。

江耀宗表示，高鐵預計汰換使用十年以上之旅客系統軟硬體設施，透過資訊再造陸續融入物聯網、大數據、人工智慧等技術應用，預計2021年起，新系統就可以透過位在車站大廳、穿堂層及月台上的各處電子顯示看板，提供旅客更加完整、清晰、詳盡的乘車資訊。

▲▼ 高鐵攜手台達電 旅客系統結合AI物聯網。（圖／記者崔至雲攝）

▲高鐵旅客新系統將能在燈箱上輕鬆看到該車廂自由座位置。（圖／記者崔至雲攝）

江耀宗說，新一代智慧型「旅客資訊系統」不僅節省成本，更讓具有100%技術主導的優勢，更能符合高鐵公司未來10到15年的營運需求，旅客便可以透過電子看板，隨時掌握最新營運訊息，更可及早規劃後續行程。

台達電子董事長海英俊致詞指出，台達負責高鐵工程的軟硬體設施，利用低耗能、高解析度的LED大型顯示屏與無邊框LCD螢幕，搭配凌羣軟體開發及系統整合能力，將台灣高鐵行控中心、站內旅客資訊、月台旅客資訊等不同面向的資訊相互連結、大量彙整，同時也進行資料庫管理、視覺管理、認證授權以及系統監控工作、核心系統之整合及介接。

▲▼ 高鐵攜手台達電 旅客系統結合AI物聯網。（圖／記者崔至雲攝）

▲高鐵董事長江耀宗（中）、凌羣電腦總經理劉瑞隆（右）、台達電子董事長海英俊（左）進行簽約。（圖／記者崔至雲攝）

凌羣電腦總經理劉瑞隆則指出，台灣高鐵是國人仰賴的交通工具，2018年每天平均旅運高達17.5萬人次，面對如此龐大的運量，新系統如何與舊系統無縫接軌，將是本案最大挑戰，這次與台灣高鐵公司合作，相信一定可以順利完成「高鐵旅客資訊系統」的數位轉型，讓旅客能夠感受到系統轉換後資訊服務品質大幅提升的便利性。

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關鍵字：旅客,旅客資訊系統,高鐵,燈箱,自由座　

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