高鐵小便斗「吸走褲子扣環」！苦主包包掏鎖頭　自救噴淚：覺得好羞恥QQ

▲原PO在包包裡找到鎖頭。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

一名男網友13日晚間在《Dcard》貼文，說他去搭高鐵，一上車就尿急去了廁所，上完準備要拉拉鍊的時候，褲子的扣環突然脫落，不僅掉進小便斗，便斗還開始運作、把扣環沖走，讓原PO當場看傻。最後他翻找包包，從裡面找到某樣東西扣住褲子，結果讓他直呼「覺得好羞恥」，其他人也笑哭「好蝦趴哈哈哈」。

原PO在文中表示，「當下我的嘴巴跟心中只有無止盡的『X』字，我的扣環不見了我要怎麼扣褲子啊！」於是他就拿起包包，在裡面找到了一個鎖頭，「而我的腦袋冒出了一個很大膽的想法，這東西既然是鎖頭，那它應該可以鎖住我的褲子不讓它掉下來」。

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▲▼褲子扣環掉了，剛好找到鎖頭，那就……（圖／翻攝自Dcard）

原PO也貼出「巧手打造」後的照片，「沒錯，不要懷疑，它成為了我的臨時扣環，想不到我也挺有才的呢！」他也分享使用心得「走起路來感覺挺沈重踏實的呢！」並在心中冒出OS「X我覺得好羞恥！」他也透露，包包裡會有鎖頭，是因為之前住宿鎖櫃子的時候用的，「一直沒拿出來，想不到派上用場了」。

看到照片後，其他人紛紛笑哭「哈哈哈哈哈好想看全身照」、「這是怕鳥飛出去是嗎哈哈哈」、「太有才了，這種危機處理能力也是沒誰了」、「一看就知道是鎖貞操的，當旁人問起，你可以驕傲的說，我愛我老婆」、「鑰匙別弄丟」、「你趕快去申請專利！原來是時尚尖端啊！潮流」。

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