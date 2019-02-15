省到爆！3～4月「搭高鐵住長榮」 享車票7折、住房3折起優惠

▲只要於活動期間入住長榮國際連鎖酒店，高鐵票可享七折優惠。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

台灣高鐵公司積極推動國旅風潮，今（15）宣布與「長榮國際連鎖酒店」攜手推出「搭高鐵．住長榮」限時促銷專案，即日起旅客透過長榮酒店官網訂房，不僅可享房價最低3折起的超值優惠，搭配購買高鐵車票，不分標準車廂對號座或商務車廂，還可再享票價7折優惠，歡迎旅客多加利用。

高鐵公司說明，此次「搭高鐵．住長榮」高鐵飯店聯票短期促銷專案，包括長榮國際連鎖酒店旗下之礁溪、基隆、台北、台中、台南五館飯店，提供旅客多元選擇。專案適用高鐵搭乘日期3月1日起至4月30日止，不限班次，清明疏運期間（4月3日至8日）亦可適用，歡迎旅客立即上網訂房，以優惠價格享受超值的五星級飯店服務。

▲透過長榮酒店官網訂房，可享房價最低3折起優惠。（圖／台灣高鐵公司提供）

台灣高鐵公司說，自2014年3月推出「高鐵飯店聯票」以來，為旅客一次解決交通及住宿二大需求，方便又超值的優惠組合，廣受旅客好評。高鐵公司目前已與國內超過170家知名飯店共同合作「高鐵飯店聯票」產品，旅客透過合作飯店官網訂房，即可直接以優惠價格加購高鐵車票。以3、4月份為例，除「搭高鐵．住長榮」專案外，同時推出「春遊踏青去」專案，入住指定飯店享假日不加價、或加1元享房型升等，加購高鐵車票再享8折優惠。

▲長榮酒店各館住房優惠。（圖／台灣高鐵公司提供）

高鐵公司表示，會積極透過異業結盟帶動多樣化旅遊風氣，並針對不同民眾的旅遊需求推出產品，行程各具地方特色，更享超值優惠；「飯店聯票」一次搞定高鐵車票與住宿飯店，更有各種旅遊主題和優惠方案，不但住宿選擇多樣化，時間及行程安排更具彈性，是您自助旅行的最佳選擇。

最後，高鐵公司補充，另有「高鐵假期」結合交通、住宿及接駁，一次解決旅遊大小事，各式豐富多元的國內旅遊行程，讓不想傷腦筋的旅客說走就走，隨時輕鬆享受假期，每季都推出150條以上的經典行程及根據季節更替的主題行程，便利且多元的選擇，值得細細遊玩品味。