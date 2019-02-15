為何「新郎」不是王金平？ 洪秀柱爆：應該是因為馬英九

記者羅婉庭／台北報導

前國民黨主席洪秀柱15日表示，她很確定前國民黨黨主席朱立倫當時「打死不想選總統」。對於已經表態參選的前立法院長王金平日前拋出換柱後新郎不是他一事，洪秀柱認為應該是因為馬英九才沒讓王金平上陣，她相信朱立倫有徵召王金平。



洪秀柱上午接受廣播專訪時指出，當年初選前很確定朱立倫「打死不願意選總統」，朱立倫再三向她表示已和王金平談好、請她勸王領表，她相信朱立倫有徵召王金平，他也知道情勢對自己不太有利，推測最終結果是因為「馬」，但中間變化她不知情。

洪秀柱表示，朱立倫很常探望她，還請她吃飯聊天，本來沒提「換柱」，直到最後兩次很慎重地說要對此道歉，而她也曾明白告訴朱立倫，「就憑你一人沒能耐把我換掉」，朱立倫聽到後看起來百感交集且如釋重負，「覺得我了解他背後承擔的壓力」。

洪秀柱表示，她本來就沒有準備選總統，當時是為了「拋磚引玉，還私下拜訪過吳敦義、王金平、朱立倫這些黨國栽培的菁英，「換柱只是過程太粗暴」，但她無怨無悔，都過去了。

洪秀柱說，數據顯示當時如果不換，立委不會選這麼差，那時黨內沒有人願意出來選，她拜會各天王，朱立倫堅持不選，叫她去請王金平院長領表參選，王院長也沒給正面回應，她因此出面參選。但最後被換掉，她坦言事情都過去了，無怨無悔。

她也強調，支持全民調的原因，並非是支持朱立倫，而是因為那是最簡單能決定最好人選的方式，也不會出現灌水投票等問題。

對於吳敦義一再強調初選採全民調將遭政黨偷襲灌票，洪秀柱回應，不用擔心民進黨灌票，現在藍、綠選民都很少，是中間選民增加了。洪秀柱反批，「有人說」她當年民調就是被灌水，才造成換柱這麼淒慘狀況，「這是不對的」。

洪秀柱也反問，這次縣市長提名很多縣市用全民調，台中市長盧秀燕初選只贏立委江啟臣0.6%，「難道也被灌票不適合選？應該換掉？不是這樣嘛」。她說，現在還有人說換柱也是初選的機制，「那不就完蛋了，以後隨時都能換」。

洪秀柱說，對於國民黨當前因總統提名產生的紛擾非常擔憂、難過，現在社會開始對國民黨不耐煩，覺得還在吵什麼，火大了，投不下民進黨，也不想投國民黨，隨便你怎麼搞，這不是跟當年不投國民黨狀況一樣。

她批評，國民黨中央現在弄一個美式初選，路上問會幾個人知道，而且美國狀況跟我們不一樣，很多外國的東西跑到台灣來弄全部走樣了。



對於吳敦義去年九合一大勝，洪秀柱表示，國民黨去年大贏是因「討厭民進黨」成最大黨，還拜韓流之賜帶動地方選情局勢，不是真正國民黨贏，人民對國民黨勝選15縣市市政考核也會很嚴苛，可能影響2020選舉，認明年選舉一定大有斬獲過於樂觀。