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吳王結盟？吳敦義細數過去給朱立倫嫁妝：副院長、副主席

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▲▼吳敦義接受黃光芹訪問。（圖／翻攝自Youtube）

▲吳敦義接受黃光芹訪問。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅婉庭／台北報導

外傳國民黨主席吳敦義15日接受廣播節目專訪，外傳「吳王聯盟」對抗朱立倫，他對此回應，「對不起吼，朱立倫是我從桃園縣長弄成副院長」，安排選新北市長，組閣時也讓他當副主席。

吳敦義強調，他用行政院長影響力，在台北執政40年，最熟的是新北市的朋友，雙北人脈都很多，他做行政院長時，請朱立倫當副院長，讓他準備，組閣時，他就跟馬英九說，未來台北縣升格，只有兩個人，蘇貞昌或蔡英文代表民進黨選新北市長，要找的人也要有合理的嫁妝。

因此，吳敦義讓朱立倫「從桃園縣長弄出來選新北市長」，升任行政院副院長，就自然可離開桃園，一下子增加七個副主席，其中一個讓他做，與對手差不多等量，離開桃園也不會被埋怨。

針對藍營太陽中，朱立倫的民調最高，是否會是勝選的人，吳敦義說「我通通沒有意見」，對於個人，他都不表示意見，因為他都是在思考評鑑當中，怎麼能隨便講選或不選，就同九合一選舉時，每位候選人都用心觀察，品德操守有無致命傷，否則就被一槍斃命，去年提名縣市長都沒有貪贓王法。

對於是否參選2020，吳敦義坦言，他會衡量選或不選，保留不選的機會依然存在，他透露兩點考慮，一、要從有意願的黨員中，若出現有能力、品德、操守、政績、團隊廉潔，且具有較好機會代表國民黨競選總統的人參選，他就能寬心；二、他也要考量「到哪裡籌錢」。

吳敦義強調，從政30多年來，自己從未與政府「做生意」，率領的團隊也未涉及犯罪，清清白白努力30幾年來的人，到哪裡籌經費，選總統是多大動員規模，並非選議員或市長。

吳敦義14日首度提出不排除「全黨員投票」的選項，若僅限於1068人的民調結果，對手將從中挑選最弱的對手，把決定權交給可能非國民黨員很奇怪。對於傳出藍營正著手研擬美式初選方式，吳敦義則說，目前交由智庫研議，並大力肯定美國是實踐民主有成的國家。

對此，前黨主席洪秀柱提出「全黨員投票」的疑慮，她認為2017年競選黨主席期間，發生人頭黨員的事件，也有擁有民進黨籍的雙重黨籍黨員。 
吳敦義上午參加「華僑救國聯合總會」新春團拜活動前受訪時反駁洪秀柱言論，他強調，如果現在中常會通過以「全黨員投票」，並規定入黨6個月或4個月以上才能參與投票，「人頭黨員就無效」，但他也強調，現在還沒有決定，「我現在講的只是可能選擇的方式之一，並不是我主張全部由黨員來投票。」

對於初選方式越改越複雜，吳敦義連說「沒有！沒有！」，這是最單純的，由黨員來處理也是很單純的方法之一，因為假如是由「公投」或由我們全體黨員來做，那是最沒事，但是如果用民調，那就不同了，「洪秀柱同志應該有過這種經驗，這個我不必細述」﹗

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關鍵字：朱立倫,吳敦義,馬英九,王金平

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