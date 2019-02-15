「蔡英文酸我打我都可以」　韓國瑜：請讓九二共識繼續走下去！

▲ 韓國瑜回應蔡英文臉書貼文 。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

總統蔡英文日前遭到高雄市長韓國瑜質問「不知道要把中華民國帶往哪裡？」14日下午她在臉書發文回應「國家的方向只有一個，就是自由、民主、安全跟繁榮。」對此，韓國瑜15日前往田寮南天福德祠參拜時也再度表態，蔡英文可以酸他、打他，但「九二共識」應該維持，兩岸才能穩定。

總統蔡英文14日下午在臉書發文回應韓國瑜的質問，稱「我們是主權國家，台灣人民有獨立行使的意志，也有自由的選擇，沒有指腹為婚這回事。相較於過去的中華民國，我更在意的是中華民國台灣的現在與未來。」並稱「台灣，正在正確的道路上前進，方向對了，就一起勇敢自信向前走吧！」文末更用「#以為多了好幾位陸委會主委」反酸韓國瑜。

對此，韓國瑜15日前往田寮南天福德祠參拜時表示，蔡英文可以批判、指責或是酸他，甚至踩他兩腳、打他腦袋或看不起他也都沒關係，但重點中華民國總統應該告訴人民應該要去哪個方向，這是身為總統最基本的職責所在。

韓國瑜認為，蔡英文到現在還是沒有說清楚要帶領台灣2300萬民眾何去何從，若是總統無法回答這個問題，就應該維持「九二共識」，才能穩定兩岸，幫助所有民眾一個和平的環境。

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