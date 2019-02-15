韓國瑜稱蔡英文「不敢台獨」　陳水扁：她連習近平都敢嗆！





▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者徐文彬、吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前批評總統蔡英文的兩岸政策，認為蔡英文不接受九二共識，也不敢台獨，又不承認中華民國，那到底要把國家帶到哪裡？針對韓國瑜的言論，前總統陳水扁14日在臉書上替蔡英文緩頰，直指蔡英文連大陸國家主席習近平都敢嗆，反觀韓國瑜敢不敢去北京人民大會堂插中華民國國旗？

韓國瑜13日受訪時提出對蔡英文兩岸政策的不滿，「蔡政府掌握行政和立法權，既不要九二共識，也不敢台獨，又不承認中華民國，也不要台灣獨立共和國，那到底要什麼」，直指蔡英文只要權力，未幫人民找出路，而高雄現在需要降低政治、拉高經濟，民進黨政府不該繼續阻攔高雄與大陸城市交流。

▲習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

對此，陳水扁14日在臉書上用影片提到，「蔡總統有什麼不敢？嗆習近平都敢了，習五條都敢回嘴、嗆回去了，這樣還有什麼不敢？」如果韓國瑜認為中華民國的國旗可以用，「就拿去那邊插嘛！去南京中山陵、北京人民大會堂那邊插嘛！敢不敢？」

陳水扁的說法引來正反聲浪，支持陳水扁的PTT鄉民表示，「勇哥說的話就是不一樣」、「阿扁帥」、「阿扁難得講了些像樣的話」、「哈哈哈一針見血」、「真戰神」；反對陳水扁言論的網友則說「貪汙犯還可以被推爆，可以，這很台灣」、「敢嗆聲，結果不敢徵兵」、「阿扁何時抓去關？」、「在台灣嗆習，笑死人，有種去北京嗆習啊」、「滾回監獄」。

▼蔡英文回應習近平「告台灣同胞書40週年」談話 。（圖／翻攝蔡英文臉書）