朱立倫訪美　吳敦義：我重任在身　不像一般的可以出去

▲吳敦義。（圖／記者羅婉庭攝）



政治中心／綜合報導

國民黨可能角逐2020總統大位的藍太陽中，15日傳出國民黨主席吳敦義將結盟前立法院長王金平，對抗前新北市長朱立倫，被解讀是「吳王結盟」。對此，吳敦義回應並無針對朱立倫，至於會不會跟進朱立倫訪美？他表示，「我是重任在身，不像一般的可以出去」。

據《風傳媒》報導，吳敦義與王金平近期在初選時程與制度的戰場上口徑一致，吳敦義、王金平與朱立倫的「儘快決定」與「全民調」不同調，再加上吳敦義日前拋出「只要有優秀人選就未必參選」，地方上因此傳出「吳不選挺王」的「吳王結盟」傳言。

對此，吳敦義15日受訪時否認針對朱立倫，他表示，「對不起喔，立倫是我從桃園縣長弄成副院長，再用我的影響力安排去選新北市長」，當初組閣時就跟時任總統的馬英九講，未來新北市升格，民進黨參選人選可能是當時的黨主席蔡英文或前縣長蘇貞昌，國民黨要找的人也要給他合理的嫁妝。

另外，朱立倫15日於臉書發文表示已抵達美國舊金山，將展開為期8天的訪美之旅。吳敦義被問及是否跟進朱立倫訪美，他表示，全美台灣同鄉聯誼會來邀很多次，但因要跑8個城市，而3、4、5月黨要推動總統與立委提名，他有重責大任在身，沒辦法花這麼多時間出訪，他說，「我不像一般的可以出去，反可成為媒體報導，我是相反，我是重任在身」。