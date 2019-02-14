2020總統未開戰「先內鬥」　吳敦義開酸：是哪兩位我不必講

▲吳敦義下午出席立法行政研討會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

關於最近朱王隔空交火，造成黨內鬥爭紛紛擾擾。國民黨主席吳敦義14日下午反駁，「沒有紛紛擾擾啊，你指出我哪項紛紛擾擾，沒有嘛！」，隨後又說，初選難免，有些有意願參選的人會把陳年的往事提出來，「是哪兩位我不必講」，是正常的競爭，有時候也會回顧一下往事，酸度破表。

對於總統當選人就是黨主席牽涉黨權更易換軌、總統當選人才是當然黨主席，他下午出席立法行政研討會則說，現在還不知道智庫究竟會不會提出這個決議，誰當選黨的總統候選人，誰就應該擔任黨主席，他覺得這個目標也非不好的事。

國民黨2020黨內初選制度始終未有成果，挺吳派支持黨員投票，但不少挺朱派則支持全民調。他直言，憑什麼剝削繳黨費的眾多黨員，竟然不能參與國民黨提名候選人選擇？而是由區區1068人的民調決定，把黨員置之於何地！

吳敦義過去因為擔任主席的緣故，對各種黨內制度多未表態意見，今則是駁斥全民調的做法，更不排除全黨員投票的選項。

針對「美式初選」制度，吳敦義反問記者，台灣很多事情都以美為師，難道美國制度不值得一點點去參考嗎？他強調，國民黨員幾十萬人，沒有參與總統候選人產出過程表達意見，反而讓1068人非國民黨員決定國民黨的前途，這1068人有何心情與看法，大家要仔細考慮，請智庫好好研究討論，現在還沒有定案。

吳敦義說，總統初選制度一定要審慎考量，怎麼樣提出一個，品德、操守、能力、政績、忠誠度以及團隊都是乾淨清廉的人，這樣大家才放心把國家交給他，否則誰放心呢？他強調自己從政30年，歷任黨政各職位，從台北市議員，當到行政院長、副總統。

吳敦義指出，如果是用不是黨員的人做民調，他會希望國民黨提名什麼樣的候選人？「用膝蓋想就知道，會提最強的嗎？」當然會希望最容易對付的人嘛！這是很自然的情理。