2020初選吳不排除「全黨員制」　王金平疑惑：不是3、7比嗎？

▲前立法院長王金平。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨主席吳敦義14日早上受訪表示，總統初選全黨員制也選項，前立法院長王金平不解地說，「不是3、7比嗎？」，並強調自己尊重黨中央的決定，做什麼決定他都接受。

立法委員江啟臣14日召開第九屆第七會期優先審議法案，報告人為國民黨團書記長吳志揚、智庫召集人高永光。針對2020有無可能與吳敦義結盟，王金平尷尬的笑說，目前大概沒有這種想法吧！而吳敦義說自己為台灣努力準備30年，他則回應，「對我而言，我也準備齊全」。對於黨內初選制度，他認為只要黨中央決定他就接受，這就涵蓋一切。

連勝文日前表示看到黨內太陽內鬥、互燃，有點厭煩。王金平對此表示「應該不會啦！」，社會一有反應，人家就會做調整，大家都是愛這個黨，謀求黨的團結。

針對國民黨若重返執政，是否會依兩岸人民和平條例簽署和平協議，他則表示，每個人有各自政見，他的政見已經在立法院總質詢中表達清楚。

另外，他在情人節有沒有準備驚喜給太太，他說，就平淡度過，該開會就開會，工作就去工作，一天很快就過去。

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