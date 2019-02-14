精神萎靡撞上前車　毒蟲「超想睡覺」求睡飽再問筆錄

▲23歲蔡姓男子吸毒精神萎靡發生車禍，交出毒品拜託警方讓他睡飽再作筆錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

市警六分局員警接獲報案指南區金華路發生車禍，警方到場處理時，23歲李男大白天竟精神不振，警方問話他站著答話都能打瞌睡，身上又有濃厚K味，他坦承開車前有吸毒，還主動交付54包毒品咖啡包、0.31公克K他命，但李嫌說「超想睡覺」，拜託警方讓他先睡飽再作筆錄。

2月12日9時10分，警方接獲報案指稱南區金華路2段20號前發生一起A3類交通事故，報案的46歲蔡姓男子表示在停等紅燈時，後方原本靜止自小客車竟緩緩向前撞上他的自小客車。

金華所警員葉立德、沈科漢到場後發現後方下車的23歲李嫌神情恍惚，連警方問話時，他站著都能打瞌睡，身上又有濃厚K味。警方突破心防，問他是否施用毒品才導致精神不濟？他坦承2月11日晚有飲用二級毒品安非他命的咖啡包，12日早上覺得精神不好，又抽K菸提神，但還是發生車禍，還引來警方注意，最後他主動交付警方毒品咖啡包54包（566.78公克），其中52包是二級毒品咖啡包、2包是K他命毒品咖啡包，另外還有0.31公克的K他命，警方依公共危險、毒品罪嫌依法送辦。

根據警方調查，23歲的李嫌是高雄人、有偽造文書前科，平時以催討債務為生，警方意外的是，大白天的他竟不斷打瞌睡、神情恍惚，警方問話他根本接不上，直說自己超想睡覺，最後還拜託警方讓他睡飽才作筆錄。警方讓他從早上10時睡到下午3時，睡了5小時後，才製作詢問筆錄。

本次主辦毒品案的金華所年輕小將沈科漢，警專34期畢業，畢業後於2017年10月至六分局報到，他說這是他從警兩年多來，查獲最大量的毒品績效，當時督察長代表局長至所頒破案茶時，他又驚又喜，印象深刻，他說這是從警來第一次有三線二高階警官親自為他頒獎。警六分局長表示：這兩日來，金華所、大林所、鹽埕等3所員警巡邏線上盤查，查獲毒品案，績效卓著，也感謝警局長官分馳各所為同仁授獎鼓勵。