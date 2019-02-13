林姿妙與學生共同宣示　建立反黑、反毒、反霸凌友善校園

▲▼13日，宜蘭縣長林姿妙在中華國中參加友善校學週活動，並與全體師生共同宣誓並守約，要一同建立友善校園，讓學生在安心的環境成長學習。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

開學第2週，宜縣府在各學校辦理「友善校園週」活動，與學生宣導反黑、反毒、反霸凌等重要性觀念，宜蘭縣長林姿妙13日並在中華國中與全體師生共同宣誓並守約，一同建立友善校園，讓學生在安心的環境成長學習。

林姿妙說，學校提供良好的教育環境讓學生快樂成長、認真學習，但外面的環境充滿誘惑，比起學校複雜許多，她提醒學生要懂得明辨是非，要有判斷力。若黑幫、毒品、霸凌在學校內，會讓家長擔憂，對學生的身心也會有影響，她鼓勵學生若是遇到這些狀況，要勇敢站出來拒絕，如果有錯的行為要改進，對的要繼續持續。

宜蘭教育處長王泓翔指出，希望透過校園友善週的辦理，讓所有學生從自己開始做起，要有好的品格，友愛同學，健健康康快樂學習。

宜蘭縣政府表示，「友善校園週」活動主要內容是：

（1）「共同宣誓守約、建構友善校園」：

「自主學習、合作參與、分析思辨、行動關懷」為中華國中因應2019年新課綱願景，該校以4大願景為基石、各領域課程為鷹架，營造出愛與關懷的友善校園，讓學生以健康及正向的身心學習，並經由他律習得自律，激發內在潛能，培育出良好國際觀的公民。

（2）「中西合鳴，拒毒say No！」：

開場由甫獲本縣音樂比賽特優之中華國中國樂團演出，藉由中西樂器相互搭配的演奏，透過美妙得樂聲淨化心靈，使生活注入正向能量，讓生命挹注蓬勃朝氣，來展現拒絕毒害之決心與毅力，營造出友善校園的學習氛圍。

（3）「勁Young籃球，霸凌say Out！」：

由中華國中主任唐正昌帶領的籃球隊，將籃球動作技巧結合舞蹈，注入不同表演元素，展現籃球的力與美，並透過淋漓盡致地演出，向校園表達零霸凌say Out的決心，讓霸凌事件在校園消失。