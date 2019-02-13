影／胡睿兒撿屍DIY辯詞破功　「兩段式」性侵賠40萬求緩刑法官打臉

▲胡睿兒原本要到台北地方法院聽性侵案宣判，臨時缺席。（圖／資料照／記者楊佩琪翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

被控撿屍性侵，Under Lover成員胡睿兒一審遭法院依乘機性交罪，判處2年有期徒刑。原本偵訊時，胡睿兒宣稱並未性侵，只有自己在旁邊DIY，但判決結果出爐，胡睿兒趁女方不勝酒力，先帶到逃生梯間，脫下女方的褲子，性侵得逞，中途怕被人發現，還換地點到較為隱密的電梯間「完事」。其實起訴後胡睿兒與女方達成40萬和解，但女方表示不願意讓胡睿兒獲得緩刑。

根據判決，2018年6月16日晚間11點多，胡睿兒在信義區「KLASH」夜店與朋友飲酒作樂，17日凌晨1點多，被害女子與親友進入夜店飲酒，雙方聊得開心，也到舞池跳舞。一度胡睿兒還陪著女子到洗手間，2人返回座位後，發現親友都離開了，於是繼續到吧檯飲酒、跳舞。

凌晨3點多，女子與胡睿兒相偕到夜店所在大樓地下一樓，中控收發室後方樓梯間平台，酒精效力發作，女子已經出現癱軟的狀態，胡睿兒被控利用女子無法反抗，掀起女子的短裙並拉開內褲，試圖性交，但因怕被人發現，又將女子拉到梯間後方更為隱密的電梯間，性侵得逞。

法官認為，胡睿兒為逞一時私慾，乘機對女子強性侵，使女子身心受創甚深，雖於起訴後2個月內，與女子以40萬元達成和解，並已全數賠償，但女子雖表明不再追究刑事責任，但仍不希望胡睿兒獲得緩刑，可見尚未獲得原諒。

因此胡睿兒雖請求緩刑，但偵辦期間一度否認犯行，難認日後沒有再犯之虞，因此依《刑法》乘機性交罪，判處2年有期徒刑，全案可上訴。

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